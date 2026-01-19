Campus Guanajuato de la UG recibe a 24 estudiantes de movilidad internacional

Guanajuato, Gto.- El Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato (UG), recibirá a 24 jóvenes de seis países (18 extranjeros y seis nacionales), participantes del Programa de Movilidad Académica Interinstitucional durante el semestre enero-junio del año en curso.

Las y los estudiantes cursarán materias de las licenciaturas en Administración Pública, Administración de Recursos Turísticos, Comercio Internacional, Economía, Arquitectura, Música, Artes Escénicas, Artes Visuales, Ingeniería Civil, Ingeniería en Minas, Matemáticas, Enseñanza del Inglés e Idiomas (curso de español).

De otros países, el grupo de jóvenes proviene de Colombia (Universidad Nacional de Colombia y Universidad del Valle), Estados Unidos (The University of New Mexico), Francia (Université de Technologie de Compiègne, École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, Université Paris Cité y Universite de Strasbourg), Italia (Università di Bologna) y Japón (Tokyo University of Foreign Studies, Universidad de Nanzan, Kanda University of International Studies y Soka University).

De otras entidades federativas en México, participan estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad de Colima.

En su mensaje de bienvenida, el Rector del Campus Guanajuato, Dr. Martín Picón Núñez, pidió a las y los estudiantes que aprovechen su estancia en nuestro país y estado para conocer otras culturas; de igual manera, les invitó a compartir con las y los jóvenes de Guanajuato todo el acervo que traen de otras latitudes.

Asimismo, les agradeció por el interés para realizar una estancia en Guanajuato, pues algunos solicitaron extensión del semestre, con lo que reconoció su valentía para salir de su propio país y prepararse en diversas disciplinas.

“Tengan la certeza de que es nuestro objetivo que ustedes crezcan académicamente, aprovechen su estancia en su preparación profesional, pero también personal, porque todos cambiamos al interactuar y conocer otra cultura, nos hace crecer como seres humanos”, dijo.

Durante la ceremonia, se dio a conocer, al grupo de estudiantes, quienes serán sus enlaces de Cooperación Académica en las seis divisiones del Campus Guanajuato y se dieron indicaciones generales sobre seguridad, bibliotecas, agenda cultural y protocolos administrativos.

En la ceremonia, también estuvo presente el Secretario Académico del Campus Guanajuato, Dr. Artemio Jiménez Rico; la Coordinadora de Extensión y Colaboración Académica, Mtra. Verónica Ramos Chavira; el Coordinador General de Desarrollo Académico del Campus, Mtro. Aldo Alberto Lugo, y la Gestora de Movilidad del Campus, Lcda. Edna Campos, así como enlaces divisionales.