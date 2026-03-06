Salud, inversiones y seguridad, temas fundamentales en el informe de la Gobernadora de Guanajuato

León, Guanajuato.- La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó un segundo informe en el que destacó especialmente el tema de inseguridad, inversiones y salud. El tren interurbano, el acueducto y 11 mil empleos forman parte de los proyectos.

La mandataria presentó un vídeo en el que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo que se han disminuido en 63 por ciento los asesinatos.

En el tema de salud recalcó que en Guanajuato si se han vacunado los guanajuatenses, detallando que se han repartido 3 millones de vacunas y que la entidad es la número 1 en vacunas contra la influenza y sarampión.

La Gobernadora recalcó que lleva casi la mitad lograda en temas de inversiones, expresando que Japón ha sido un gran aliado y que han llegado más de 800 millones de dólares en proyectos para el estado con 11 mil empleos.

Finalmente Libia Dennise dijo que ya hay 679 mil mujeres que han recibido la tarjeta roja que tiene varios beneficios.

Entre los invitados estuvieron Gobernadores de varios estados, senadores, diputados, alcaldes y representantes del PAN.

En el evento se pararon dos personas señalando temas de inconformidad del acueducto y casi al final del evento se retiró la mayoría de las personas que estaban sentadas en las gradas.