Libia Dennise presenta su Segundo Informe y defiende proyectos clave para Guanajuato

León, Guanajuato.- En cerca de dos años del Gobierno de la Gente, se han impulsado proyectos y acciones que en otros lugares tardan mucho en arrancar, y aún más tiempo en hacerse realidad. Y eso tiene una razón muy clara: aquí no hablamos de intenciones. Aquí, lo que se dice, se hace. Dicho y hecho.

Así lo dijo la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al presentar el Segundo Informe del Gobierno a las y los guanajuatenses, en las instalaciones de la Velaria de la ciudad de León.

“Hoy es un día de esos que mi corazón no va a olvidar por muchas razones. Primero, porque estamos en mi casa, en este León que tanto amo y que este año celebra sus 450 años de historia”, enfatizó Libia Dennise, quien reiteró que “ustedes tienen una Gobernadora que es toda terreno. Hoy he venido a hablarles de hechos…pero también desde el corazón”.

Durante su Segundo Informe, la Gobernadora destacó que el proyecto de agua para Guanajuato “es vital para nuestro estado, porque sin agua, nada es posible”. El año pasado fue incluido en el Plan Nacional Hídrico del Gobierno de México, generando esperanza para miles de familias y sobre todo para una generación que verá garantizada la sustentabilidad hídrica con este proyecto tan importante del Acueducto.

“Hoy Guanajuato tiene una oportunidad histórica de avanzar en este camino, y hacerlo con una gran responsabilidad. Por eso, le hemos apostado al diálogo”, resaltó la Gobernadora, quien comentó que se han realizado más de 40 mesas de trabajo con liderazgos sociales y religiosos, comunidades, distrito y módulos de riego; y se harán las que sean necesarias, para que todas y todos sean escuchados y resuelvan sus dudas.

Agregó que este proyecto avanza porque “lo hemos construido juntos, llegando a acuerdos que nos permiten decir con orgullo: en Guanajuato, el agua nos une”.

Libia Dennise dijo que “les doy mi palabra que NO se le va a quitar el agua a nadie, porque el agua es para todas y todos. Pero también quiero ser enfática: NO puedo ser omisa frente a un tema tan importante para el futuro de Guanajuato.

“En unos años más yo NO podría ver hacia el pasado y pensar que no hice lo que se tenía que hacer, que es velar por ustedes, pero también por sus hijas e hijos. Así que defenderemos y trabajaremos incansablemente por este proyecto”, señaló.

Enfatizó que “Mi compromiso es hacer lo correcto y hacer lo correcto significa garantizar el agua”.

En seguridad, vamos por el camino correcto

La Gobernadora resaltó que en el tema de seguridad “vamos por el camino correcto, que tenemos resultados importantes. En el Gobierno de la Gente se han tomado decisiones que han marcado un antes y un después en la lucha por lograr la paz. Hoy, los indicadores con los que nos han evaluado siempre, demuestran que vamos por la ruta correcta”.

Añadió que “aquí no caminamos con miedo, caminamos con propósito, seguimos adelante con mayor unidad, con una estrategia sólida y con la voluntad de trabajar por la paz que merecemos.

“Desde el primer momento me comprometí a construir un nuevo comienzo en seguridad y lo hemos hecho a través de la estrategia CONFIA. Esta apuesta por la inteligencia y la colaboración estrecha con las Fiscalías, las fuerzas armadas, el Gobierno Federal y los municipios, nos ha permitido registrar en febrero la cifra más baja de homicidios dolosos de los últimos ocho años, manteniendo la tendencia a la baja constante que iniciamos el año pasado”, señaló.

Resaltó que se ha logrado reducir a más de la mitad el promedio diario de estos casos, demostrando que con inteligencia y coordinación, Guanajuato sí puede avanzar hacia la paz.

Dijo que gracias al Escuadrón Antiextorsión y a la línea 800 TE CUIDO, se ha evitado que millones de pesos lleguen a las manos de la delincuencia. “No vamos a descansar hasta detener a quienes les roban la tranquilidad a nuestros comerciantes, a las familias que emprenden”.

La Gobernadora manifestó estar orgullosa y agradecida con la labor de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, porque desde su trinchera actúan con valentía por la seguridad de nuestra gente, por ello seguirán siendo la policía mejor pagada de este país, y seguiremos apostando a la profesionalización de nuestros elementos.

“Fortalecimos como nunca antes a la Policía Estatal de Caminos. Hoy, nuestros agentes vigilan con más personal y mejores patrullas los más de 4,300 kilómetros de vías estatales y federales. Queremos que cada familia y cada transportista que recorre nuestras carreteras lo haga con la tranquilidad de que estamos ahí para cuidarlos”, agregó.

Destacó que se cuenta con la plataforma Guanajuato en Paz, el espacio donde confluye todo el trabajo del Grupo de Inteligencia Operativa, con información del Estado, las Fiscalías, la Secretaría de Seguridad Federal, el Ejército, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, lo cual es un ejercicio inédito en el país, ya que se le apuesta por la transparencia proactiva; “queremos que nuestros resultados estén siempre bajo el escrutinio público; que puedan consultarse, y contrastarse”.

Agradeció a cada uno de los integrantes del Grupo de Inteligencia Operativa de Guanajuato, como personas y como instituciones, han dado todo para que hoy presentemos esos resultados. “Mis Generales, Fiscales, Secretarios, Titulares, tienen todo mi respeto y agradecimiento por el servicio y el compromiso que han dado a Guanajuato. ¡Y vamos a seguir a paso firme, con inteligencia y coordinación!”.

La Gobernadora enfatizó que “la paz no es una meta que se alcanza de la noche a la mañana, la paz se construye todos los días. Aquí, nadie es más fuerte que el Estado, que la unión de sus instituciones y sus órdenes de gobierno.

“Vamos a redoblar el compromiso y a seguir demostrando, con resultados, que Guanajuato sí puede vivir en paz”, dijo.

Somos líderes nacionales en salud

Libia Dennise también destacó que Guanajuato cuenta con el mejor Sistema Estatal de Salud de México; “somos Líderes Nacionales, y no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos. Aquí cuidamos la salud como una prioridad todos los días, con consultas médicas, con cirugías y con los millones de estudios de laboratorio que hacemos”.

En Guanajuato se tiene una política de Cero rechazo. “Nuestras puertas siempre están abiertas para todas y todos por igual”, comentó la Gobernadora, quien señaló que nuestro estado es primer lugar nacional en vacunación infantil, vacunación contra el sarampión y contra la influenza estacional.

Se han aplicado cerca de 3 millones de dosis a niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Por otra parte, resaltó los apoyos que se otorgan a los adultos mayores a través de programas como Grandes Sonrisas y Ya Veo Bien, con la entrega de prótesis dentales y cirugías de cataratas.

La Gobernadora resaltó la estrategia Tocando Corazones, un modelo de solidaridad social en el que participan gobierno e iniciativa privada.

Destacó la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, y desde la subsecretaría de la Diversidad se lanzó la Guía Guanajuato Abraza la Diversidad, para que cada servidora y servidor público se capacite, para garantizar los derechos de todas las personas.

Libia Dennise comentó que nuestros migrantes son una fuerza poderosa y resiliente que nos muestra todos los días que allá en donde está un migrante, está Guanajuato, y para que nunca se sientan solos, se lanzó la estrategia MigranTeQuiero.

“Sabemos que ha sido un año difícil para nuestros migrantes y decidimos que al regresar a su tierra, vuelvan a sentirse en casa. Por ello, les abrimos las puertas con apoyos para que emprendan y reactiven su economía aquí, además de los apoyos en salud y becas para sus hijos”.

Agregó que a través del programa Mineros de Plata, se logra superar fronteras para reunir a padres e hijos que tenían más de 20 años sin abrazarse. Hacemos todos los trámites y los acompañamos en el viaje de ida y vuelta, cubriendo todo lo necesario para que ellos solo piensen en volver a ver a los suyos.

En Guanajuato crece la cobertura en educación

La Gobernadora también destacó que a través de las Becas Nuevo Comienzo y el Sistema Único de Becas, miles de jóvenes hoy tienen la certeza de que su única preocupación debe ser prepararse y soñar en grande.

Hoy, agregó, hay más planteles que ya cuentan con techados escolares nuevos, y con esto estamos atendiendo una demanda que me hicieron de manera insistente, sobre todo las madres de familia. Ya llevamos 200 Techados Escolares en el primer año y vamos por más.

Además, se entregaron útiles, mochilas y uniformes, porque sabemos que cada peso que se ahorran los padres de familia es dinero que pueden usar para seguir sacando adelante a sus familias.

Libia Dennise comentó que el año pasado se crearon 13 Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia y con ello aumentamos la cobertura. Y este año estaremos creando otros 35 nuevos centros, para que cuando lleguen al preescolar o a la primaria tengan las herramientas para aprender, convivir y triunfar.

“Hoy somos el Estado que más impulso le está dando a la educación inicial en todo el país”.

Además se creó el Bachillerato Integral Guanajuato, que es un modelo “Marca Guanajuato” donde reconvertimos nuestras secundarias para que por la tarde sean bachilleratos y así aprovechar las instalaciones educativas todo el día.

El año pasado creamos 31 bachilleratos y, gracias al éxito que tuvieron, este año abriremos 40 bachilleratos más. Hoy tenemos a más jóvenes estudiando en las aulas que hace un año.

Y lo más importante: no están solos. En el Bachillerato Integral cuentan con un acompañamiento psicológico permanente, con profesionales que se convierten en guías de nuestros estudiantes para que nada detenga su camino hacia el éxito, señaló la Gobernadora.

Destacó el programa de las Microcredenciales y la Formación Dual. Hoy Guanajuato es líder en América Latina cuando se trata de conectar el talento de nuestras juventudes con lo que las empresas necesitan de ellas.

Hoy Guanajuato ofrece más oportunidades que nunca para estudiar, con 1,149 escuelas de Educación Media Superior y 283 de Educación Superior, entre públicas y privadas, agregó.

Además, dijo, porque sabemos que una parte importante de la formación es el deporte, rehabilitamos 36 espacios deportivos en todo el estado, para que tengan canchas donde puedan fortalecer el cuerpo y, sobre todo, donde puedan fortalecer su mente y su disciplina.

La Gobernadora recordó que cuenta con dos Gabinetes, porque recientemente se acaba de nombrar a las y los jóvenes integrantes del Gabinete de las Juventudes.

Por primera vez, 21 jóvenes, en un equipo paritario, participan directamente en las decisiones de este gobierno. “Son mis Secretarios juveniles que trabajan con sus homólogos aportando su visión, talento y sus ideas que mueven a Guanajuato”.

Somos modelo en acciones para apoyar a emprendedores

En este Gobierno de la Gente se creó la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, una institución que cree en el valor de su palabra y en sus ganas de salir adelante.

Ahí las y los comerciantes, nuestra gente del campo, los artesanos, los taxistas, las mujeres y hombres que emprenden encontrarán financiamiento para cada necesidad.

Abrimos siete sucursales regionales en el estado y también tenemos módulos de atención en cada municipio. Y hay que decir que el 70% de los créditos otorgados son para mujeres, dijo la Gobernadora.

Destacó que se realizó el primer enlace laboral LGBTQ+ con 15 empresas internacionales, lo que brindó a 724 personas la oportunidad de encontrar empleos dignos y libres de discriminación.

Con Mi Tienda al 100, señaló, hoy estamos poniendo en sus manos las herramientas necesarias para vender mucho más. Porque cuando una cortina se levanta con mejores herramientas, es el bienestar de toda una familia el que se fortalece.

“Y para mi gente de los mercados, estamos apoyándolos con el programa Mi Plaza, para modernizar sus instalaciones y dignificar cada local para que sean espacios seguros que además les ayuden a vender más. Por eso, concluimos el mercado Plaza del Carmen en Purísima del Rincón y rehabilitamos centros de abasto en Celaya, Irapuato, Salamanca y San Luis de la Paz, entre otros municipios, que hoy lucen más bonitos para nuestra gente”, señaló.

Dijo que se han rehabilitado caminos rurales y saca cosechas, y tecnificamos el riego para cuidar cada gota de agua, porque la prosperidad de nuestra tierra es el futuro de todos.

La Gobernadora anunció la nueva estrategia Grano del Bajío, en la que se unen gobierno, industria y productores para proteger el precio de la tortilla y garantizar la compra y con ello el ingreso de los hogares. Priorizaremos la colocación del maíz producido en Guanajuato y los centros de acopio estratégicos fortaleciendo la logística regional.

Destacó que Marca Guanajuato cumple ya diez años de ser reflejo del orgullo de nuestra tierra. Este año, 605 nuevas historias de éxito se sumaron para convertirse en Marca Guanajuato y hoy, con 8,500 unidades económicas, están poniendo el nombre de nuestra tierra en lo más alto.

“Queremos que nuestros emprendedores no solo se mantengan, sino que den el gran salto. Con el programa Mi Negocio Pa’delante, estamos acompañando a quienes ya tienen un camino recorrido para que sus negocios sigan creciendo. Y para quienes ya están listos para exportar, a través de COFOCE, este año logramos que nuevas empresas guanajuatenses empezaran a exportar sus productos”, señaló.

Enfatizó que en lo que va de nuestra Administración, en estos 17 meses se han captado más de 3,705 millones de dólares a través de 48 proyectos de inversión, un 48% de la meta sexenal; estas inversiones representan más de 11 mil empleos para las familias guanajuatenses.

“Guanajuato es confianza, y la confianza es la mayor divisa para los inversionistas. Aquí la inversión que llega es inversión que se queda, que crece y que beneficia a nuestra gente”, dijo la Gobernadora.

Gobierno aliado de las mujeres

Para el Gobierno de la Gente, las mujeres somos el rostro de este nuevo comienzo en Guanajuato. Por eso, este es y seguirá siendo un Gobierno aliado de las mujeres.

Quiero que lo sientan en el corazón: ustedes cuentan y contarán siempre con su Gobernadora, dijo Libia Dennise.

“Dijimos que fortaleceríamos la estrategia ALIADAS para abrazarlas en cada etapa de sus vidas, y hoy hemos pasado de 20 a 27 programas con beneficios reales. Con ALIADAS, ninguna mujer en nuestro estado vuelve a estar sola; hoy están respaldadas por un gobierno que las ve y las escucha. Al día de hoy son más de 260 mil mujeres beneficiadas por Aliadas y vamos por más”, agregó.

La Gobernadora comentó que un componente esencial de la estrategia ALIADAS es la Tarjeta Rosa, que para este gobierno es, ante todo, un acto de justicia social.

Es la muestra de que en Guanajuato sí transformamos vidas con programas que de verdad abrazan, acompañan y dignifican el esfuerzo diario de nuestras mujeres.

La Tarjeta Rosa no es solo un apoyo económico, es un respaldo con muchos otros beneficios como atención médica, apoyo en servicios del hogar, apoyo funerario, apoyo vial y muchas otras cosas más; 679 mil mujeres ya tienen estos beneficios, en un esfuerzo sin precedentes en nuestro estado.

Cero tolerancia al acoso

“Y al ser el primer Gobierno encabezado por una mujer, con un gabinete paritario, no podíamos permitir la normalización del acoso y definimos una política de Cero Tolerancia. Por eso, presenté al Congreso una iniciativa de reforma a la ley para que el acoso cometido por servidores públicos sea considerado una falta administrativa grave, porque por difícil que parezca, no estaba considerado así en la ley”, enfatizó la Gobernadora.

“El mensaje es contundente: quien agreda a una mujer será sancionado con toda la fuerza”, señaló la Gobernadora, quien agradeció a las diputadas y diputados locales por su respaldo a esta iniciativa; somos aliadas hoy y siempre por las mujeres de nuestro estado, dijo.

Mejores carreteras en Guanajuato

Dijo que en materia de infraestructura, las carreteras de nuestro estado son las mejores del país; se le sigue apostando al mantenimiento de los 2,640 kilómetros de las carreteras que atraviesan Guanajuato.

Además, llevamos a cabo la modernización del tramo San Miguel de Allende – Dolores Hidalgo, una obra que potencia el turismo de nuestra región. Asimismo, construimos puentes, caminos, calles y obra social, añadió.

Libia Dennise dijo que ha construido y sumado esfuerzos con el Gobierno Federal.

“Nuestra gente merece altura de miras y una gobernadora que sepa gestionar y dar resultados. Especialmente en los proyectos prioritarios para Guanajuato, como el Tren de Pasajeros, la Tecnificación del Riego, el Acueducto Solís y la Puerta Logística del Bajío. En el caso del tren, gracias a las gestiones que hicimos con el Gobierno Federal, hoy nuestro estado tendrá estaciones en varias ciudades que no estaban contempladas en el proyecto original, entre ellas León.

Y no nos quedamos ahí, queríamos que de acuerdo al trazo del proyecto más municipios de Guanajuato se incorporaran a la ruta y ya se ha anunciado que en el tramo hasta San Luis Potosí se incluirían otros municipios como Comonfort, San Miguel de Allende y San Luis de la Paz”, agregó.

“El recuento de los logros que hoy les he presentado es el recuento de los logros de ustedes, de la gente; es la forma que tengo a mi alcance de decirles: gracias, muchas gracias por creer y por apostar por un gobierno que confirma que el nuevo decir es el hacer”, dijo la Gobernadora.

Libia Dennise dijo que “a las y los guanajuatenses no nos define la tormenta. Nos define la forma en que la enfrentamos. Porque detrás de cada obra, de cada proyecto, de cada avance… hay años de disciplina, de esfuerzo y de visión estratégica”.

La Gobernadora hizo un llamado a las y los guanajuatenses a seguir trabajando juntos.

“Aquí hay una gobernadora que seguirá dándolo todo por su gente. Aquí hay un Gobierno que no les va a soltar la mano.

¡Sigamos construyendo el nuevo comienzo! ¡Se viene lo mejor: DICHO Y HECHO! ¡Que viva León!, ¡Y que viva Guanajuato!”, puntualizó la Gobernadora.