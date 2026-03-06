UNESCO reconoce a Guanajuato como referente en América Latina

La reducción de analfabetismo, de rezago educativo y la implementación de nuevos modelos académicos convirtieron al estado en referente a nivel internacional

Redacción Notus5 marzo, 2026

Guanajuato.- La gobernadora Libia Dennise destacó como uno de los logros de su segundo informe su reconocimiento ante la UNESCO. La reducción de analfabetismo, de rezago educativo y la implementación de nuevos modelos de certificación académica convirtieron al estado en referente de América Latina. 

En cuanto al rezago educativo, pasó del 22.8% al 21.1%, consiguiendo que más de 102 mil personas superaran esta condición en un periodo de dos años. 

Purísima del Rincón redujo su índice de analfabetismo a menos del 4%. Con este, ya son cinco los municipios en la entidad con dicha distinción, sumándose a León, Irapuato, Celaya y Guanajuato capital.  

Asimismo, se informó la acreditación de 59 mil 303 adultos en niveles de alfabetización, primaria y secundaria. Actualmente, la oferta educativa en el estado se distribuye en: 

  • 1,149 planteles de Educación Media Superior. 
  • 283 instituciones de Educación Superior. 

En cuanto a la excelencia académica, el reporte indica que el 70.2% de los programas universitarios en el estado cuentan con acreditaciones de calidad vigentes, lo que impacta directamente en la formación de más de 68 mil alumnos de nivel superior. 

