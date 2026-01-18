Salud alerta por enfermedades respiratorias ante bajas temperaturas en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Ante el descenso de la temperatura ambiente en gran parte del estado, la Secretaría de Salud pide a la población extremar medidas para protegerse de alguna enfermedad respiratoria.

El secretario de salud Gabriel Cortés Alcalá informó que todos estamos propensos a contraer enfermedades respiratorias como gripe, influenza, bronquitis, entre otras.

Aunque los grupos de personas más vulnerables son las mujeres embarazadas – en cualquier mes del embarazo-, niños menores de 5 años, personas mayores de 60 años, pacientes con enfermedades médicas crónicas y profesionales de la salud.

Todos, sin distinción, debemos tomar en cuenta las siguientes acciones para prevenir alguna enfermedad respiratoria en esta temporada invernal.

· Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

· Si vas a salir de un lugar caliente, cubre tu boca y nariz, para evitar respirar el aire frío; los cambios bruscos de temperatura pueden enfermarte del sistema respiratorio rápidamente.

· Abrígate bien, utiliza gorro, guantes, bufanda (cubriendo principalmente nariz y boca) y calcetines gruesos.

· Consume gran variedad de frutas y verduras de temporada para mejorar las defensas de tu cuerpo (incluye vitamina C).

· Estornuda correctamente, utiliza un pañuelo desechable o cúbrete con el ángulo interno del brazo (estornudo de etiqueta).

· Lava las manos a menudo, especialmente después de estornudar o toser y al regresar de la calle.

· Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias, ya que son la vía de entrada de virus al cuerpo.

· Si el frío es muy extremo permanece en casa y procurar salir solamente si es necesario y recuerda usar ropa gruesa.

· Usa suficientes cobijas durante la noche, que es cuando más baja la temperatura.

· Procurar que las estufas de carbón, eléctricas y de gas estén alejadas de las cortinas.

· No permitir a los niños jugar cerca de los calentones, tanques de gas o estufas encendidas.

· No sobrecargar tomacorrientes.

· ¡Tener cuidado con el monóxido de carbono!

– <Los calefactores, hornos, estufas, cocinas y chimeneas despiden monóxido de carbono que al inhalarlo en altas cantidades puede causar hasta la muerte.

– No introducir a habitaciones cerradas Anafres o Braceros. Usar chimeneas, calentadores u hornillos en caso de que el frío sea muy intenso y las cobijas no sean suficientes, siempre y cuando exista una ventilación adecuada (no directa) y apagarlos antes de irse a dormir.

– No encender fogatas ni anafres dentro de lugares cerrado.

· Si tienes alguna infección respiratoria no te auto mediques, acude a tu médico para prevenir complicaciones.

· Si presentas fiebre u otros síntomas gripales, acude de inmediato a tu médico.

· Vacunarse contra influenza, covid-19 si se pertenece a los siguientes grupos de riesgo:

– Niñas y niños de 6 a 59 meses de edad.

-Adultos de 60 años y más.

– Embarazadas.

-Personas con: diabetes no controlada, obesidad grave, enfermedades respiratorias o del corazón graves, personas con VIH y personal de Salud.