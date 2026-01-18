Más de 170 mamás utilizan salas de lactancia en la Feria de León

Guanajuato, Gto.- Alrededor de 170 mamás han hecho uso de las dos salas de lactancia instaladas en la Feria de León, con la finalidad de promover la alimentación segura para hijos de madres trabajadores y visitantes.

Estos espacios están debidamente diseñados para que las madres puedan extraer y conservar la leche materna en forma cómoda, segura e higiénica, cubículos que fueron debidamente inspeccionados para que cumplan con la norma sanitaria por parte del personal de la Jurisdicción Sanitaria VII de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Estos espacios son impulsados por el Poliforum y son atendidos por las doctoras: María Montserrat López Ortiz y María del Pilar Fernández Carrasco; así como por la Maestra en Nutrición de la Universidad de Guanajuato, Elsa Patricia Olivares Navarrete.

Y dos enfermeras tituladas contratadas por el Patronato quienes están de planta en el turno vespertino.

“Estamos atendiendo las salas de lactancia con un equipo de estudiantes de servicio social de la Universidad de Guanajuato, ellos recibieron una capacitación previa, para poder atender las salas de forma adecuada”, indicó Patricia Olivares.

La maestra en Nutrición recordó que estos espacios son importantes, porque hay personas que se encuentran lactando, tanto visitantes como trabajadores de la Feria, quienes buscan un espacio idóneo tanto para amamantar cómo extraer su leche y guardarla.

Todas las mamás pueden hacer uso de las salas para alimentar a su bebé, en el caso de quienes trabajan en la Feria pueden ingresar para extraer su leche y guardarla en un refrigerador, una vez que acaban su jornada se la llevan a su casa para alimentar a su hijo.

“La ventaja es que son espacios donde la higiene, seguridad y privacidad, están aseguradas y si alguien busca un espacio de este tipo lo puede encontrar. Manejamos un horario de 11 de la mañana a las 11 de la noche”, resaltó la maestra en nutrición.

Para concluir Patricia Olivares en la sala del Poliforum se tienen dos cubículos, mientras que la de la Feria de León ubicada en la macroterraza se tienen cuatro, los cuales están al servicio de las mamás visitantes y trabajadoras de la Feria de León.