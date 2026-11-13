Salmantino celebraba su cumpleaños 22 en Zihuatanejo; murió ahogado

Salamanca, Guanajuato.- El salmantino José de Jesús se ahogó en la playa de Zihuatanejo a penas cumplió los 22 años. Al parecer, el joven celebraba su cumpleaños junto a su familia, se metió al mar y ya no pudo salir con vida; ahora piden apoyo para regresarlo a Guanajuato.

Los seres queridos de José de Jesús Valadez solicitaron donaciones para trasladar su cuerpo a Salamanca y darle el último adiós, luego de que el jueves pasado se adentrara al mar en la playa La Ropa en Zihuatanejo, Guerrero.

Según los primeros reportes, personal de servicios turísticos pudieron encontrarlo a la altura del restaurante Rossy. Lo sacaron para llevarlo a la franja de arena, no obstante, ya no contaba con signos vitales.

Familiares y amigos compartieron una cuenta a la que invitaron a aportar con hasta un peso para solventar los servicios funerarios de traslado debido a que dijeron no contar con los recursos suficientes:

“Con lo que sea su voluntad sea $1,$2,$5,$10 lo que sea es bueno, para ayudarle a recaudar algo de dinero y sea menos el gasto que pueda llevar su familia

este es su número de cuenta por si alguien gusta apoyarlos, se los agradecerían mucho, hoy ellos necesitan un poco de nuestro apoyo:

Maria Gabriela Valadez de Anda

4189143377843464

Banorte”.