Entregan 870 lentes gratuitos a estudiantes de secundaria en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Un total de 870 estudiantes de 32 escuelas secundarias de Abasolo recibieron lentes graduados gratuitos como parte del programa Ver Bien para Aprender Mejor, una estrategia que busca atender problemas de salud visual y mejorar las condiciones de aprendizaje.

Con esta entrega, Abasolo se suma a municipios como Comonfort, Juventino Rosas y Villagrán. A nivel estatal, el programa registra 9 mil 027 lentes graduados entregados a estudiantes de distintos municipios de Guanajuato.

La entrega fue coordinada por la Delegación Regional VI de Educación y contó con la participación de estudiantes, madres y padres de familia, autoridades educativas y representantes de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor.

¿Cómo beneficia la entrega de lentes a los estudiantes?

Durante el evento, Emelin Zaragoza Morales, delegada regional VI de Educación, señaló que detectar y atender oportunamente las dificultades visuales permite que los adolescentes realicen con mayor confianza actividades escolares como leer, escribir, observar el pizarrón y participar en clase.

Por su parte, Ana Pamela González Martínez, encargada del área de Articulación Educativa, explicó que el programa busca identificar las necesidades visuales de estudiantes de secundaria y facilitarles el acceso a lentes graduados para favorecer su desempeño académico y desarrollo integral.

Uno de los testimonios fue el de Abraham Emmanuel Rosales Vázquez, estudiante de la Secundaria Nicolás Bravo, quien compartió las dificultades que enfrentaba para observar el pizarrón y leer sus libros.

El alumno señaló que contar con lentes le permitirá participar con mayor seguridad en clase y aprovechar mejor sus oportunidades de aprendizaje.

También Lidia Vázquez Romero, madre de familia, agradeció el apoyo y destacó que recibir los lentes sin costo representa un alivio para la economía de los hogares.

En representación de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, José Manuel Sarabia Montoya, director de Administración y Operación, reconoció la coordinación entre instituciones y comunidades educativas para ampliar el alcance de este programa.

Con estas acciones, se busca mejorar las condiciones de aprendizaje de estudiantes guanajuatenses y atender necesidades visuales que pueden representar dificultades durante su formación escolar.