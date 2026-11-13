Municipios podrán multar transporte de carne sin medidas sanitarias en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Con la finalidad de que las autoridades municipales sancionen la transportación inadecuada de la carne en vehículos no idóneos, el Pleno del Congreso del Estado de la 66 Legislatura aprobó por unanimidad de votos las reformas a la Ley Ganadera del Estado de Guanajuato.

Las reformas abarcan cambios en términos que resultan ser discriminatorios y que atentan contra los principios de paridad, igualdad sustantiva y lenguaje incluyente, así como la armonización de la denominación de la Secretaría del Campo, y se agrega a las atribuciones de los municipios la inspección o verificación sanitaria de los vehículos utilizados para transporte de productos o subproductos de origen animal.

Al presentar el dictamen, la diputada priista Rocío Cervantes Barba manifestó que la iniciativa está orientada a fortalecer el marco jurídico en materia de sanidad e inocuidad alimentaria, especialmente en lo referente al transporte de productos cárnicos para el consumo humano, así como a armonizar la ley con la estructura actual de la administración estatal mediante la actualización de la denominación de la Secretaría del Campo y el uso de lenguaje incluyente.

Agregó que la ganadería es una actividad estratégica para la economía de Guanajuato, ya que genera empleos, impulsa el desarrollo rural y garantiza el abasto de alimentos, por lo que contar con una legislación moderna y clara constituye una responsabilidad permanente del Poder Legislativo que incide directamente en la salud pública, la protección al consumidor y la competitividad de los productores.

Asimismo, reconoció la participación de los integrantes de la comisión, ayuntamientos, autoridades estatales y organismos del sector ganadero durante las consultas y mesas de trabajo, cuyas observaciones permitieron enriquecer el análisis técnico y brindar mayor certidumbre jurídica.

Finalmente, subrayó que el valor del dictamen radica en el compromiso del Congreso con el fortalecimiento del campo y del sector agroalimentario.

En Guanajuato se han registrado diversos casos y alertas por carne contaminada principalmente con clembuterol, tuberculosis y bacterias como E. coli y Salmonella, lo que ha llevado a decomisos en rastros municipales y reformas de vigilancia sanitaria.

Casos recientes y operativos en Guanajuato

Las autoridades sanitarias y federales mantienen inspecciones constantes en rastros y establecimientos del estado para frenar la venta de productos cárnicos riesgosos:

En julio de 2026, el rastro municipal detectó a tiempo tres casos positivos de clembuterol y dos de tuberculosis en ganado, logrando retirar las vísceras y decomisar los animales afectados antes de que la carne saliera a la venta.

A finales de 2024, tras una denuncia de la Secretaría de Salud estatal por carne contaminada hallada en un comercio de Silao, la Fiscalía General de la República (FGR) cateó dos ranchos en la entidad y aseguró 901 cabezas de ganado sospechosas de contener clembuterol.

En febrero de 2026, el Congreso de Guanajuato propuso reformas para sancionar el traslado de carne en vehículos abiertos o sin refrigeración, buscando prevenir infecciones por bacterias como E. coli y Salmonella.

En mayo de 2026, agrupaciones ganaderas de otros estados como Durango emitieron alertas sobre el ingreso de carne de dudosa procedencia o con clembuterol proveniente de diversas entidades, incluyendo Guanajuato.

Riesgos para la salud y síntomas

El uso de clembuterol para engordar ganado es un delito federal que se castiga con hasta 8 años de prisión. Su consumo accidental —especialmente en vísceras como el hígado— puede provocar cuadros de intoxicación aguda:

El consumo de esta sustancia causa taquicardia, palpitaciones, aumento de la presión arterial, arritmias, temblor fino en las manos, ansiedad y nerviosismo.

También puede desencadenar dolor de cabeza, sudoración excesiva, espasmos musculares, insomnio y náuseas.

La carne manipulada o transportada sin cadena de frío puede provocar infecciones graves por bacterias como Salmonella o E. coli.

Recomendaciones al comprar y consumir carne

Para reducir el riesgo de intoxicación o infecciones, las autoridades sanitarias recomiendan tomar precauciones al adquirir productos cárnicos:

Compra en carnicerías establecidas que cuenten con sellos de inspección sanitaria visibles o certificación Tipo Inspección Federal (TIF), evitando los puntos de venta clandestinos.

El hígado, los ojos y otras vísceras de res suelen acumular las concentraciones más altas de clembuterol.

Asegúrate de que la carne se mantenga en vitrinas refrigeradas, tenga un color rojo brillante natural, olor fresco y textura firme.

Si presentas temblores, palpitaciones o malestar estomacal poco después de comer carne, busca atención médica inmediata y reporta el establecimiento ante la Secretaría de Salud de Guanajuato.