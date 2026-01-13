Salinas Pliego denuncia a persecución política y acoso por “cártel morenista”

México.- Ricardo Salinas Pliego, dueño de Elektra, Banco Azteca y otras empresas acudió a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para presentar más de 100 páginas de denuncia por acoso en las mañaneras de la presidenta Sheinbaum y ‘persecución política’. Luego de que el SAT reconociera adeudos fiscales desde 2007 de alrededor de 51 mil millones de pesos, el empresario afirmó ‘ataques’ hacia Grupo salinas y su persona: “Vamos a plantarle cara al régimen del cártel de Morena. No nos dejamos”.

“Se trata de sentar un precedente peligrosísimo: El uso del Estado y el crimen organizado como arma para castigar a los opositores políticos, y restringir la libertad de expresión”, expuso, atribuyendo el llamado “acoso sistemático” a su oposición y levantamiento de voz sobre el gobierno actual.

Salinas ya había acudido a instancias nacionales para apelar en su favor, sin éxito. De acuerdo con el magnate, los cuantiosos daños van desde lo fiscal hasta lo judicial y administrativo; afirmó que en medio de un gobierno autoritario, el representa a los mexicanos que usan su libertad de expresión.

Además, expresó que su figura es utilizada como una ‘cortina de humo’ para que los morenistas “sigan robando en lo oscurito en paz”. Su denuncia aparece en un contexto de la resolución de la suprema corte de justicia, que determinó un pago de la deuda ante Hacienda en enero, agregando un descuento del 36 por ciento si el empresario cubría voluntariamente su cuota.