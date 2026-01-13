Invertirá Irapuato casi 17 mdp en obra “embellecimiento” en la salida a Salamanca

Irapuato, Guanajuato.- La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, anunció el inicio de una intervención integral de paisajismo urbano en la salida a Salamanca, obra que contará con una inversión de 16 millones 989 mil 466.22 pesos, provenientes de recurso 100 por ciento municipal, y que tiene como objetivo mejorar la imagen urbana, la movilidad y la seguridad en uno de los principales accesos de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, los trabajos se realizarán en el tramo comprendido de la calle Benito Juárez hasta el puente de la carretera, como parte de una estrategia para dignificar los accesos a la ciudad y ofrecer espacios públicos más funcionales y seguros para la ciudadanía.

Desviación vial y beneficio para estudiantes

Como parte de las acciones de movilidad, se habilitará una desviación vehicular hacia la calle Del Jilguero durante el desarrollo de la obra. La alcaldesa explicó que esta medida permitirá mantener la circulación y minimizar afectaciones viales.

Destacó que la apertura y uso de esta vía representa un beneficio directo para cientos de estudiantes, ya que en la zona se localizan cuatro centros educativos cuyo acceso principal es por la calle Del Jilguero, lo que facilitará traslados más seguros y ágiles.

Proyecto de drenaje para colonias colindantes

En este contexto, la presidenta municipal señaló que ya es tiempo de avanzar en una solución de fondo para las colonias aledañas, por lo que giró instrucciones al director de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (JAPAMI) para la elaboración de un proyecto ejecutivo de drenaje en la zona.

Indicó que la falta de este servicio ha sido una demanda de los vecinos desde hace varios años, y subrayó que contar con el proyecto técnico es el primer paso para gestionar recursos y concretar la obra.

Alcances de la intervención urbana

Respecto a la obra de paisajismo y mejoramiento urbano, el proyecto contempla la construcción de nuevas banquetas, la colocación de concreto estampado y la instalación de topes para la ciclovía, con el objetivo de fomentar una movilidad más ordenada, segura e incluyente para peatones, ciclistas y automovilistas.

Rehabilitación de puente, áreas verdes y alumbrado

Asimismo, se llevará a cabo la rehabilitación del puente peatonal, con trabajos orientados a mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad para los peatones que utilizan este cruce diariamente.

De manera paralela, se realizará la rehabilitación de áreas verdes, lo que permitirá generar un entorno más agradable y sustentable. Otro de los componentes relevantes del proyecto es la modernización del alumbrado público, con la finalidad de incrementar la visibilidad nocturna y reforzar la seguridad en la zona.

Obra con impacto a largo plazo

Las autoridades municipales señalaron que esta intervención forma parte de una estrategia integral de movilidad y mejoramiento urbano, orientada a transformar los accesos de la ciudad y elevar la calidad de vida de la población.

Finalmente, se pidió la comprensión de la ciudadanía ante las posibles afectaciones viales temporales que pudieran presentarse durante el desarrollo de los trabajos, al reiterar que los beneficios de la obra serán de largo plazo.