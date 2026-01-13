Reconocen cinco posgrados del Campus Celaya-Salvatierra de la UG a nivel nacional

Celaya, Guanajuato.- Cinco programas de posgrado impartidos en el Campus Celaya-Salvatierra (CCS) de la Universidad de Guanajuato (UG) recibieron el reconocimiento del Sistema Nacional de Posgrados (SNP) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Esta distinción, permitirá a sus estudiantes participar en la convocatoria de Becas Nacionales para estudios de Posgrados.

Se trata de tres maestrías y dos doctorados del CCS los incluidos en el SNP, con lo que se reafirman sus estándares de calidad, así como el compromiso con una formación que responda a la especialización de diversas áreas de estudio, como a dinámicas y realidades en el ámbito social y cultural, de la salud y a las ciencias económico-administrativas.

Pertenecientes a la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías del CCS, se encuentran los posgrados:

Maestría en Ciencias de Enfermería. Con tres líneas de conocimiento: Conductas adictivas; Estilo de vida saludable en personas con padecimientos crónico-degenerativos; y Cuidado del adulto mayor sano o enfermo, actualmente lo cursan 24 estudiantes.

Doctorado en Ciencias de Enfermería. Programa enfocado en la generación y/o aplicación de conocimiento en el cuidado y atención del envejecimiento y salud; el estilo de vida saludable en personas con enfermedades crónico-degenerativas; la investigación básica aplicada a la prevención; diagnóstico y terapéutica en enfermedades no transmisibles; así como en procesos básicos de la conducta adictiva y violenta. A la fecha cuenta con 29 doctorantes.

En lo que respecta a la División de Ciencias Sociales y Administrativas fueron reconocidos los posgrados:

Doctorado Interinstitucional en Economía Social Sostenible. Este programa se imparte de manera colaborativa con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de Colima y la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Consta con una matrícula de siete estudiantes quienes buscan fortalecer las prácticas productivas y reproductivas en marcha mediante una sistematización rigurosa dando fundamento a nuevas propuestas de organización económica y políticas públicas.

Maestría en Estudios Sociales y Culturales. Enfocada en la formación de profesionales investigadores que fortalezcan la investigación y la solución de problemas, así como en la transformación de los estudios sociales y culturales de México y América Latina. Actualmente, cuenta con una matrícula de cinco estudiantes.

Maestría en Estudios Empresariales. Este programa se divide en dos líneas de conocimiento: Vanguardia en Ciencias Administrativas; y Actividad de investigación en empresas con enfoque en responsabilidad social. De esta manera, se abre al desarrollo de habilidades y conocimiento en la solución de problemas empresariales mediante el uso de herramientas cuantitativas y cualitativas de análisis. Este programa cuenta con núcleo académico de doce profesores y profesoras.

El Campus Celaya Salvatierra felicita a su comunidad y celebra la participación de sus programas en la Convocatoria 2025, y por el reconocimiento alcanzado.