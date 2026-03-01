Salen de los separos y les disparan

Pénjamo, Guanajuato.- Un ataque armado registrado este domingo, en el municipio de Pénjamo, dejó como saldo preliminar una mujer sin vida y dos hombres lesionados, tras ser agredidos a balazos en la calle Insurgentes, al parecer después de estar detenidos en los separos de la policía municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, las tres personas habrían salido momentos antes de los separos de la Policía Municipal y, unas calles después, fueron alcanzadas por sujetos armados quienes dispararon en su contra.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública y paramédicos, quienes confirmaron que una mujer ya no contaba con signos vitales, mientras que los dos hombres fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

La escena fue acordonada por elementos municipales en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Este hecho generó movilización policiaca en la zona centro del municipio y causó alarma entre habitantes del sector.