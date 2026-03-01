Incendio en vivienda de la zona centro de Pénjamo deja solo daños materiales

Pénjamo, Guanajuato.- Un incendio se registró la mañana de este domingo en una casa habitación ubicada sobre la calle 5 de Mayo, en la zona centro del municipio de Pénjamo, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro no dejó personas lesionadas ni fallecidas, registrándose únicamente daños materiales, principalmente el incendio de un vehículo que se encontraba en el lugar.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Pénjamo acudieron para controlar el fuego, mientras personal de Seguridad Pública de Pénjamo resguardó la zona y evitó riesgos a la población.

Cabe mencionar que en días recientes, en ese mismo punto, se habían registrado hechos violentos, entre ellos un ataque armado y la detonación de un artefacto explosivo en una vivienda.

Las autoridades correspondientes informaron que las investigaciones continúan para esclarecer el origen del incendio y determinar si existe alguna relación con los hechos previos ocurridos en la zona.