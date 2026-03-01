Asesinan a policía de Yuriria

Yuriria, Guanajuato.- Un elemento de la Policía Municipal de Yuriria, fue asesinado la mañana de este domingo en el municipio, luego de ser atacado a balazos cuando se encontraba a bordo de su vehículo.

De acuerdo con información emitida por la Comisaría de Seguridad Pública, el reporte fue recibido a las 09:10 horas de este 1 de marzo, en el que se alertaba sobre una persona herida al interior de un automóvil blanco, a un costado de la carretera federal Salvatierra–Yuriria, a la altura de la comunidad Santiaguillo.

Al arribar al sitio, elementos municipales localizaron a un hombre sin vida dentro de un vehículo sedán color blanco, el cual presentaba lesiones producidas por impactos de bala.

Posteriormente se confirmó que la víctima era Juan Rafael Gasca González, de 23 años de edad, quien se desempeñaba como Policía Eventual de Seguridad Pública de Yuriria. Al momento del ataque se encontraba en su día de descanso.

De manera extraoficial, el padre del occiso señaló que horas antes su hijo había atendido en su domicilio a dos personas que arribaron en motocicleta, presuntamente interesadas en comprar el vehículo que había sido ofertado a través de Facebook. Según relató, ambos salieron a probarlo, por lo que no descarta que el joven se haya resistido a un posible robo de la unidad y que ello derivara en la agresión armada.

Sin embargo, de manera extraoficial, al parecer el ataque armado en contra de Juan Rafael se trató de un ataque dirigido, pero será la Fiscalía General del Estado quienes determinen el móvil de este homicidio.

La zona fue acordonada por autoridades municipales en espera de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía, quienes realizaron el levantamiento de indicios y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar el móvil del crimen.