Mañana no hay clases en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato. La Gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, informó que mañana se suspenden las clases en todo el Estado, luego de los hechos de violencia y que en total han sumado 52 actos delincuenciales.

Por medio de un comunicado en las instalaciones del C5i que es el centro de control del estado, dijo que “lo cierto es que se pueden realizar actividades de manera cotidiana. Sin embargo, de manera preventiva, priorizando a nuestras infancias y juventudes y a todo el personal docente, he tomado la decisión de suspender clases en todos los niveles el día de mañana, retomando la normalidad el próximo martes 24 de febrero”.

Aunque varias universidades ya habían anunciado el cese de clases, Libia Denisse García Muñoz Ledo, lo dijo de manera formal y comentó que hubo incidentes en varios municipios que con corte a las 3 de la tarde, fueron registrados 55 incidentes en 23 municipios.