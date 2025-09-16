Alcalde de Comonfort tira el fuego simbólico

Gilberto Zarate, arrojó al suelo el fuego simbólico este 15 de septiembre, porque “sintió” que se estaba quemando y ya no pudo sostenerlo

Redacción Notus16 septiembre, 2025

Comonfort, Guanajuato.- A través de un video, fue evidenciado el presidente municipal de Comonfort, Gilberto Zarate, al arrojar al suelo el fuego simbólico este 15 de septiembre. El alcalde, al parecer sintió que se estaba quemando y ya no pudo sostener el fuego.

“Todo por no traer al @tronodemexico”, fue el nombre con el que se describió el video en relación a que el grupo musical no fue contratado para las fiestas patrias, pues había una de las peticiones ciudadanas.

El edil, al momento de que se entonaba el Himno Nacional Mexicano se le comenzó a prender el traje que portaba y a la vez, algunos de los niños que iban a llevarse el fuego simbólico, intentaron apagar el fuego, cayendo al piso.

