Inician construcción de escalinatas en el Callejón Galván de la Colonia Hidalgo

Manuel Doblado, Guanajuato.- Para mejorar la infraestructura urbana y facilitar el acceso a uno de los puntos más emblemáticos del municipio, la Administración 2024-2027 iniciará los trabajos de construcción de las escalinatas en el Callejón Galván, ubicado en la Colonia Hidalgo. La obra comenzó formalmente este martes 21 de octubre, después de las 09:00 horas.

El proyecto consiste en la construcción de escalinatas y rampas a lo largo de 43.42 metros, con acabados en piedra laja, un material resistente y estéticamente adecuado para el entorno. Además, se llevará a cabo una intervención en el arco religioso de la zona y se mejorará el sistema de alumbrado público, lo cual contribuirá a aumentar la seguridad y embellecerá el área.

Esta obra representa una inversión municipal de $933,209.22, con recursos completamente destinados al beneficio de los habitantes de la Colonia Hidalgo y al acceso a La Crucita, uno de los lugares más representativos y visitados del municipio.

El evento estuvo encabezado por el Presidente Municipal, Ing. Adolfo Alfaro, quien estuvo acompañado por la Síndico Municipal, Raquel Ruíz, y los Regidores: David Rojas, Daniela Loza, Rodrigo Rodríguez y Guadalupe Zamora. Durante su intervención, el presidente municipal destacó que esta obra es una continuación de los trabajos iniciados en 2021. Ahora, con la construcción de las escalinatas, se facilitará el acceso a La Crucita, un sitio de gran importancia cultural y espiritual para los habitantes de Manuel Doblado.

El Ing. Adolfo Alfaro subrayó que, a través de esta obra, se busca continuar con la mejora de la infraestructura municipal, siempre con el objetivo de ofrecer mayores beneficios a la comunidad. Además, destacó la importancia de continuar con el desarrollo urbano ordenado, accesible y sostenible, que responda a las necesidades de todos los ciudadanos.