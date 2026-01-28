Salamanca: accidentes en carretera federal 45 afectan circulación

Dos accidentes viales en Valtierrilla y Las Brujas provocaron tránsito lento, no se reportaron lesionados que requirieran atención médica especializada

Redacción Notus28 enero, 2026

Salamanca, Guanajuato.- La mañana de este miércoles se registraron 2 accidentes viales en la carretera estatal 45. El primero ocurrió a la altura del puente de Valtierrilla, Salamanca, en el que se involucraron 2 camiones de personal; y el segundo, en el tramo Celaya-Salamanca, aledaño al puente de Las Brujas, en el que 3 vehículos particulares estuvieron implicados. Ninguna persona requirió atención médica especializada, sin embargo, se provocó afectaciones a la circulación.

En dirección de Salamanca a Celaya, el choque por alcance entre un autobús empresarial TEB y un suburbano poco antes del puente de Valtierrilla dejó graves daños materiales y a uno de los vehículos fuera de la cinta asfáltica.

Pese a que las autoridades descartaron lesionados que requirieran traslado a un hospital, el hecho generó tráfico lento debido a que se realizaron maniobras para retirarlos, dejando sólo un carril.

El segundo incidente, justo en la curva para el libramiento Salamanca, ocurrió entre 3 vehículos, invadiendo el carril de alta velocidad. Hasta el momento no se reportaron personas heridas, sin embargo, las autoridades recomendaron reducir la velocidad y mantener precauciones.

