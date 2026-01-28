Estudiantes UG luchan contra la crisis de agua en el estado

Guanajuato, Guanajuato.- Estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) rindieron protesta como parte del Grupo Organizado Bee Blue, iniciativa orientada a la concientización sobre el cuidado del agua.

Aldo Espinoza Tapia, Director Ejecutivo del grupo, agradeció el respaldo de las autoridades universitarias a Bee Blue, grupo que inició en la División de Ciencias Naturales y Exactas (DCNE) y que ahora suma esfuerzos de 46 estudiantes de diferentes Divisiones del Campus Guanajuato.

“Bee Blue es un grupo estudiantil conformado únicamente por alumnas y alumnos con objetivos claros y una misión definida: promover el uso sustentable del agua, formando agentes de cambio. Respondemos a una sola convicción colectiva, que la universidad debe ser un espacio desde el cual se generan soluciones a los retos ambientales y sociales de nuestros tiempos”, afirmó Espinoza Tapia.

Este esfuerzo colectivo les ha permitido participar en actividades académicas, visitas a empresas, desarrollar proyectos y consolidar diversas iniciativas orientadas al cuidado del agua, en coordinación con instancias gubernamentales y diversos sectores.

La toma de protesta de las y los nuevos integrantes del Grupo Organizado Bee Blue estuvo a cargo del Dr. Martín Picón Núñez, Rector del Campus Guanajuato, quien felicitó y reconoció la participación activa de las y los estudiantes frente a la responsabilidad de reflexión y acción colectiva sobre el agua como recurso fundamental para la vida.

Asimismo, destacó que la responsabilidad ante la crisis hídrica es compartida y exige trabajo conjunto desde múltiples disciplinas, abarcando gestión, políticas públicas, conservación de ecosistemas, tratamiento y reúso del agua, así como la educación y la participación ciudadana.

A la toma de protesta acompañó el Ing. José Lara Lona, titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Estado de Guanajuato, quien, al destacar la necesidad de sumar esfuerzos entre gobierno, academia y sociedad para enfrentar los retos relacionados con la gestión y el cuidado del agua, reconoció el compromiso constante de quienes integran Bee Blue.

De igual manera, anunció el compromiso de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente para colaborar con el grupo, ofrecerles espacios de trabajo y acompañarles en proyectos futuros. Asimismo, reconoció en la Universidad de Guanajuato una institución que fomenta el desarrollo integral de su comunidad.

El evento contó con la participación del Dr. Salvador Hernández Castro, Secretario General de la UG, quien destacó la relevancia de este encuentro estudiantil, mismo que calificó como un acto de compromiso universitario que implica responsabilidad, formación integral y vocación de servicio ante la urgencia del cuidado del agua frente a la crisis hídrica global, por lo que reafirmó el apoyo institucional para acompañar al grupo en sus iniciativas lo que permita fortalecer el impacto generado.

En representación de la Rectora General de la UG, Dra. Claudia Susana Gómez López, acompañó el Lic. Luis Rafael González Negrete, Director de Desarrollo Estudiantil, quien en su discurso destacó la importancia de integrarse a un grupo estudiantil como un acto de compromiso, responsabilidad y formación integral, acción que permite fortalecer liderazgos con conciencia social y sentido de comunidad, por lo que reconoció a las nuevas y nuevos integrantes de Bee Blue como agentes de cambio.

El encuentro celebrado en el Salón de Actos de la División de Derecho, Política y Gobierno reunió a invitadas e invitados especiales como la Mtra. Itzel Dayana Ibarra Vázquez, Directora General de Medio Ambiente del Municipio de Guanajuato, así como a académicas y académicos de las diferentes Divisiones del Campus Guanajuato.