Presunta extorsionadora de comerciantes en Irapuato a proceso

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que, derivado de una denuncia se inició una investigación que derivó en la vinculación a proceso penal de JENNIFER DE LA LUZ “N”, por su probable participación en el delito de extorsión agravada en la ciudad de Irapuato.

Los hechos ocurrieron en junio de 2025, cuando la víctima recibió mensajes violentos vía mensajería instantánea exigiendo dinero a cambio de permitir la operación de su negocio y evitar daños físicos.

Ese mismo día, la presión aumentó mediante videos adjudicados a un grupo delictivo con el fin de intimidar al comerciante.

Tras la denuncia, la Unidad Especializada en Combate a la Extorsión logró identificar y establecer la probable participación de JENNIFER DE LA LUZ “N” en estos hechos.

Durante la audiencia inicial, un Juez de Control determinó vincularla a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure el proceso penal.