Sacerdote pierde la vida en bloqueo carretero: Tarimoro

Tarimoro, Guanajuato.- El sacerdote Roberto González Ortega, falleció luego de que chocó la camioneta que conducía al impactarse contra la parte trasera de un camión de carga que permanecía detenido sobre la carretera Celaya–Salvatierra. El padre ya no contaba con signos vitales cuando elementos de seguridad, llegaron “como pudieron” a este punto ubicado a la altura de la comunidad de Cañones, perteneciente al municipio de Tarimoro.

El religioso de nombre Roberto González Ortega, era originario de comunidad La Moncada; de acuerdo al informe de las autoridades, estaba detenido un vehículo de carga debido al bloqueo de agricultores que mantienen cerrada la vía como parte de sus manifestaciones para exigir un precio justo para el maíz y el sorgo.

Ahí el sacerdote, al parecer en su intento por avanzar, chocó de tal manera que el tipo de lesiones que sufrió, le ocasionaron daños graves a su cuerpo, dejando de existir. Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron el traslado del cuerpo, donde se le practicará la necropsia de ley.