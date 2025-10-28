PEMEX aumenta deuda con proveedores

México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025, pagando parte de la cuenta denominada “proveedores” y teniendo un aumento de lo que deben, en lugar de tener una disminución.

A través de un comunicado que dice “resultados que reflejan avances significativos en su desempeño operativo, financiero y estratégico. Estos resultados consolidan el compromiso de la empresa con la eficiencia, la responsabilidad institucional y la sostenibilidad”.

Según el texto, dice que al 31 de diciembre de 2024, el saldo contable de la cuenta denominada “proveedores” fue de 505 mil millones de pesos (mdp), mientras que al 30 de septiembre de 2025 es de 517 mil mdp, es decir, una variación de 2.2%.

La cuenta contable se integra por los pasivos a proveedores registrados a través del documento denominado COPADE (Codificación de Pagos y Adeudos), por provisiones contables de bienes y servicios en etapa de conciliación y por los adeudos de empresas filiales.

En los primeros nueve meses del año, los pagos a proveedores y contratistas han sido de 299 mil mdp, pero para los siguientes meses se van a sumar al proceso de pago, los recursos disponibles del Programa de Financiamiento de Inversión 2025, coordinado por Banobras, el cual ya liquidó facturas por 2,912 mdp en septiembre y 26,285 mdp en octubre. En los próximos meses se van a liquidar 220 mil mdp de adeudos.