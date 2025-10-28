Lista actualizada de bloqueos totales y parciales, en Guanajuato

En total aún suman 27 puntos carreteros identificados como bloqueados en diversos municipios

Redacción Notus28 octubre, 2025

Guanajuato.- Aquí te damos la lista actualizada de bloqueos totales y parciales corte al mediodía. En total aún suman 27 puntos carreteros identificados como bloqueados en diversos municipios de Guanajuato.

Bloqueos en Guanajuato.

CIERRE TOTAL.

  1. Tramo Carretero: LEÓN- CUERAMARO Crucero tope de “La Sandia”.
  2. Tramo Carretero Federal 45, SILAO-LEON Antiguas Instalaciones de la Feria.
  3. Tramo Carretero Federal 45, SILAO-LEON Rancho Grande.
  4. Tramo Carretero Federal 90 en el Entronque La Herradura (acceso a El Marmol, Tlacuache y San Marcos): Tractores: 20.
  5. Tramo Carretero Federal 45 JERECUARO -ACAMBARO en el Panteón Municipal.
  6. Carretera Federal 51, CELAYA- SALVATIERRA; Comunidad El Fénix.
  7. Tramo Carretero Federal 43 caseta VALTIERRILLA.
  8. Tramo Carretero Federal 51 Av. Irrigación y Avenida Exelaris.
  9. Carretera Federal 51, CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE Gasolinera la Pirámide salida de San Miguel de Allende.
  10. Carretera Federal 57, QUERETARO-SAN LUIS POTOSI, Mpio. San Luis de la Paz, Gto. Refaccionaria Akron.
  11. Carretera Federal 90 IRAPUATO- ABASOLO Gasolinera Rana Gas SA de CV.
  12. Carretera Federal LEON-IRAPUATO KM 128 Fábrica Frigoríficos San Antonio.
  13. Carretera Federal MORELIA- SALAMANCA Km: 90 (Maravatío- Zapotlanejo) salida a Salamanca.
  14. Comonfort – Camino a Orduña.
  15. Irapuato – Castro del Río
  16. Irapuato – Abasolo Procter & Gamble.
  17. León – Carretera Federal 43D salida a Santa Rosa Plan de Ayala
  18. Pénjamo – Laguna de Cortés (carretera 90).
  19. Pénjamo – Dren de alivio, Santa Ana Pacueco (carretera 90).
  20. Salvatierra – Entrada Yuriria: Comunidad Cupareo.
  21. Valle De Santiago – “Jarrón Azul”.

CIERRE PARCIAL.

  1. Carretera San Miguel de Allende – Doctor Mora Balneario Titanic.
  2. Tramo Carretero Federal 45, Puerto Interior.
  3. Tramo Carretero Federal 45: IRAPUATO- SALAMANCA Gasolineras Gemelas Comunidad Rancho Grande.
  4. Pénjamo – Carretera Federal 90, Altura de El Tlacuache.
  5. Tarimoro – Moncada.
  6. Tarimoro – Panales Jamaica.

PRESENCIA DE MANIFESTANTES CON CIRCULACION LIBRE.

  1. Carretera Federal IRAPUATO -ZAPOTLANEJO: Cuerámaro, Km 16 en la entrada a Pueblo Nuevo. SE RETIRARON LOS MANIFESTANTES.
  2. Tramo Carretero, ACAMBARO – SALVATIERRA; Comunidad, Las Trancas (Glorieta Miguel Hidalgo)
  3. San Felipe – Entronque Jaral de Berrios
  4. León – Carretera Federal 45D: Central de Abastos.
  5. Pénjamo – Carretera Federal 20D: El Mármol
  6. Celaya – Rincón de Tamayo; (Un carril habilitado)

Redacción Notus28 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información