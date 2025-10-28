Lista actualizada de bloqueos totales y parciales, en Guanajuato

Guanajuato.- Aquí te damos la lista actualizada de bloqueos totales y parciales corte al mediodía. En total aún suman 27 puntos carreteros identificados como bloqueados en diversos municipios de Guanajuato.
Bloqueos en Guanajuato.
CIERRE TOTAL.
- Tramo Carretero: LEÓN- CUERAMARO Crucero tope de “La Sandia”.
- Tramo Carretero Federal 45, SILAO-LEON Antiguas Instalaciones de la Feria.
- Tramo Carretero Federal 45, SILAO-LEON Rancho Grande.
- Tramo Carretero Federal 90 en el Entronque La Herradura (acceso a El Marmol, Tlacuache y San Marcos): Tractores: 20.
- Tramo Carretero Federal 45 JERECUARO -ACAMBARO en el Panteón Municipal.
- Carretera Federal 51, CELAYA- SALVATIERRA; Comunidad El Fénix.
- Tramo Carretero Federal 43 caseta VALTIERRILLA.
- Tramo Carretero Federal 51 Av. Irrigación y Avenida Exelaris.
- Carretera Federal 51, CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE Gasolinera la Pirámide salida de San Miguel de Allende.
- Carretera Federal 57, QUERETARO-SAN LUIS POTOSI, Mpio. San Luis de la Paz, Gto. Refaccionaria Akron.
- Carretera Federal 90 IRAPUATO- ABASOLO Gasolinera Rana Gas SA de CV.
- Carretera Federal LEON-IRAPUATO KM 128 Fábrica Frigoríficos San Antonio.
- Carretera Federal MORELIA- SALAMANCA Km: 90 (Maravatío- Zapotlanejo) salida a Salamanca.
- Comonfort – Camino a Orduña.
- Irapuato – Castro del Río
- Irapuato – Abasolo Procter & Gamble.
- León – Carretera Federal 43D salida a Santa Rosa Plan de Ayala
- Pénjamo – Laguna de Cortés (carretera 90).
- Pénjamo – Dren de alivio, Santa Ana Pacueco (carretera 90).
- Salvatierra – Entrada Yuriria: Comunidad Cupareo.
- Valle De Santiago – “Jarrón Azul”.
CIERRE PARCIAL.
- Carretera San Miguel de Allende – Doctor Mora Balneario Titanic.
- Tramo Carretero Federal 45, Puerto Interior.
- Tramo Carretero Federal 45: IRAPUATO- SALAMANCA Gasolineras Gemelas Comunidad Rancho Grande.
- Pénjamo – Carretera Federal 90, Altura de El Tlacuache.
- Tarimoro – Moncada.
- Tarimoro – Panales Jamaica.
PRESENCIA DE MANIFESTANTES CON CIRCULACION LIBRE.
- Carretera Federal IRAPUATO -ZAPOTLANEJO: Cuerámaro, Km 16 en la entrada a Pueblo Nuevo. SE RETIRARON LOS MANIFESTANTES.
- Tramo Carretero, ACAMBARO – SALVATIERRA; Comunidad, Las Trancas (Glorieta Miguel Hidalgo)
- San Felipe – Entronque Jaral de Berrios
- León – Carretera Federal 45D: Central de Abastos.
- Pénjamo – Carretera Federal 20D: El Mármol
- Celaya – Rincón de Tamayo; (Un carril habilitado)