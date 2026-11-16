Muere Alejandro en balacera en Pueblo Nuevo; dejan un herido

Pueblo Nuevo, Guanajuato.- Dos hombres fueron víctimas de un ataque armado en el fraccionamiento Defensores del 2 de Octubre de Pueblo Nuevo. Uno de ellos, identificado como Alejandro, perdió la vida mientras que el otro permanece en código rojo dentro de un centro hospitalario.

De acuerdo con la información preliminar, vecinos reportaron varios disparos la noche de este domingo. Elemento de seguridad acudieron al lugar, encontrando dos personas lesionadas. Al ser revisadas por paramédicos se dieron cuenta de que una ya no contaba con signos vitales.

Tras el hecho, uno de los hombres fue trasladado de emergencia a recibir atención médica.

La zona fue acordonada en espera de la fiscalía general y SEMEFO. Hasta el momento no se tiene información sobre la posible detención de los responsables.