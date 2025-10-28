Ruta alterna Abasolo-Irapuato: El Tule-Tupátaro-Rancho Nvo. de la Cruz-Villas

Abasolo-Irapuato, Guanajuato.- Ante los cierres carreteros federales y ahora algunos cruces de tren por parte de agricultores, como el de Estación Joaquín, aquí te dejamos una ruta alterna más que permite conectar Abasolo-Irapuato por el suroeste del estado y viceversa, aunque con un recorrido más largo y demandante, aproximadamente 1 hora con 45 minutos.

La ruta inicia en la cabecera municipal de Abasolo y continúa por la carretera estatal hacia El Tule, San Gregorio y Tupátaro. Desde ahí, tomas la carretera Cuerámaro-Irapuato hasta llegar al crucero de Las Masas que lleva a Rancho Nuevo de la Cruz, seguir hacia Cuchicuato y finalmente ingresar a Irapuato por Villas. Sin embargo, se recomienda utilizar este trayecto únicamente en casos de necesidad mayor, ya que el tiempo de traslado aumenta considerablemente.

En Irapuato, los accesos también presentan afectaciones debido a las obras de modernización del Bulevar Villas, donde desde el 13 de octubre se mantiene cerrado el cuerpo norte del tramo que va del puente sobre el Río Silao hasta Lomas del Pedregal. Los trabajos, que comenzaron en mayo pasado, forman parte del proyecto estatal para ampliar y mejorar la vialidad, con una inversión superior a los 250 millones de pesos y una duración estimada hasta abril de 2026.

Planifica con anticipación tus traslados, utiliza rutas alternas y, de ser posible, evitar viajes innecesarios hacia la zona mientras continúan los bloqueos.