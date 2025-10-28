Pese a inseguridad, retroceso en economía, campo… Sheinbaum la más querida

Guanajuato.- Pese a los altos índices de inseguridad que se viven en el país, un retroceso en la economía, inflación, problemas en el campo, falta de medicamentos, falta de obra pública, entre otros, la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum al parecer sigue intacta y por el contrario va en aumento.

La encuesta más reciente y citada por MORENA a través del periódico el Financiero la ubica en un 85% de aprobación, calificándolo como el nivel más alto en 30 años y según la Encuesta de Polls MX Sheinbaum cierra octubre con 74% respaldo ciudadano.

La presidenta de México, en comparación Andrés Manuel López Obrador aún es más notable su índice de aprobación y su popularidad específicamente al parecer se a la continuidad de programas sociales con la entrega de apoyos a mujeres, adultos mayores y jóvenes; la gestión de la política exterior con Estados Unidos y su liderazgo.