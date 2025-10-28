IMSS Guanajuato brinda atención integral a pacientes con cáncer de mama en el HGR No. 58

León, Guanajuato.- En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato informó que el Hospital General Regional (HGR) No. 58 brinda atención integral a las derechohabientes que padecen esta enfermedad, a través de servicios especializados como la quimioterapia.

La doctora Karina Santillán, médica oncóloga del hospital, explicó que el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad a nivel mundial. Indicó que se origina cuando las células de la mama presentan alteraciones y proliferan, lo que puede causar tumores que, sin tratamiento oportuno, se diseminan al resto del cuerpo.

Entre las principales medidas preventivas, mencionó evitar la obesidad, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo y el uso prolongado de anticonceptivos orales. Recomendó también realizar una mastografía anual a partir de los 40 años, así como la autoexploración desde los 18 años, y acudir al médico ante cualquier cambio en la mama, como la presencia de bolitas, enrojecimiento o secreciones.

Por su parte, la licenciada Rocío Guadalupe Martínez Santibáñez, subjefa de Enfermería del servicio de quimioterapia, informó que en el HGR No. 58 se realizan en promedio 831 sesiones de quimioterapia al mes, de las cuales 230 corresponden a cáncer de mama. En este servicio participan seis enfermeras generales y clínicas, una subjefa de enfermería y cuatro médicos oncólogos, quienes atienden entre 12 y 15 pacientes por turno.

Martínez Santibáñez señaló que el IMSS trabaja para fortalecer su infraestructura y personal con el objetivo de brindar una atención multidisciplinaria que permita a las y los pacientes reincorporarse a su vida social y laboral.

Como ejemplo de esta atención, Carolina, paciente de 32 años originaria de León, compartió que fue diagnosticada con cáncer de mama en abril de 2025 y ha recibido 16 sesiones de quimioterapia en el HGR No. 58. Destacó el trato humano del personal médico y de enfermería, así como la importancia de contar con el servicio del IMSS.

“Es una gran ventaja tener este apoyo; el tratamiento es costoso y sin el IMSS sería muy difícil acceder a él. Me he sentido acompañada durante todo el proceso, las enfermeras y los oncólogos están siempre atentos”, expresó.

Carolina concluyó su tratamiento de quimioterapia y continuará con radioterapia y terapia hormonal, exhortando a quienes enfrentan esta enfermedad a no rendirse y mantener la esperanza de recuperación