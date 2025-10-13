“Romper el silencio ante la violencia familiar”: Marisol Ramírez

Manuel Doblado, Guanajuato.- En un municipio donde aún persisten silencios en torno a la violencia familiar, el Sistema DIF Municipal de Manuel Doblado trabaja para romper barreras y acompañar a las personas que se atreven a pedir ayuda puntualizó la presidenta del DIF Municipal Marisol Ramírez Vargas.

La presidenta del Sistema DIF destacó que, aunque cada vez más ciudadanos se acercan a solicitar apoyo, la mayoría aún teme hacerlo, “lamentablemente, en todos lados pasa lo mismo. Si bien muchos han dado el paso, también es verdad que la mayoría todavía no se atreven. Pedir ayuda, reconocer que la necesitas, es un paso bien importante”, señaló.

A lo largo del último año, la funcionaria dijo que, el DIF de Manuel Doblado ha reforzado su labor de atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento emocional, especialmente para mujeres, niños y adultos mayores que viven algún tipo de violencia.

“Lo primero que buscamos es la conciliación, ver las formas y las maneras de resolver los conflictos. Pero cuando ya hay una situación que pone en riesgo la integridad de una persona, claro que actuamos: damos el acompañamiento, el seguimiento y siempre lo hacemos desde la empatía”, explicó la Marisol Ramírez.

Acompañamiento Profesional y Humano

La presidenta reconoció que la administración pasada separó del DIF el área de Procuraduría y con ello los recursos humanos y plazas correspondientes, lo que representó un reto institucional. Sin embargo, afirmó que el objetivo actual es reconstruir ese espacio integral dentro del DIF, para fortalecer la atención desde la cercanía y la confianza.

“Poco a poco queremos volver a crear este espacio. En su momento se sustrajo la Procuraduría del DIF y eso nos dejó sin personal, pero lo estamos retomando. Es un gran paso”, expresó.

Empatía y Comunidad, las fortalezas de un pequeño municipio

Más allá de la estructura institucional, Ramírez Vargas subrayó que Manuel Doblado conserva un sentido de comunidad que facilita el apoyo mutuo.

“Somos un municipio cálido, donde todos nos conocemos y nos arropamos. No somos ajenos ni indiferentes a lo que vive cada persona. Aquí sí podemos dar ese cobijo desde una posición muy sensible, con empatía y profesionalismo”, puntualizó.

El mensaje del DIF Manuel Doblado es claro: “No estás solo”. Desde la empatía, la escucha y el acompañamiento, el organismo busca fortalecer la confianza de quienes hoy viven violencia, para que den el primer paso: pedir ayuda.