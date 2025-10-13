Capacitan a personal del Gobierno de Irapuato en prevención de violencia laboral

Irapuato, Guanajuato.- Para prevenir y erradicar la violencia y el hostigamiento laboral, funcionarias y funcionarios de todas las dependencias del Gobierno de Irapuato, así como integrantes del Ayuntamiento, participaron en la capacitación “Prevención de la Violencia Laboral”.

Durante la charla, se abordaron temas como la violencia sexual, el hostigamiento, la igualdad de género y las posibles alternativas para la solución de conflictos entre compañeros de trabajo, con el propósito de contribuir a un mejor clima laboral.

Marcela Hernández, experta en género, derechos humanos, inclusión y no violencia, impartió esta plática y destacó la importancia de generar espacios de aprendizaje que brinden herramientas y técnicas para mejorar la convivencia y resolver conflictos dentro del ámbito laboral.

“Es fundamental, porque solo conociendo realmente nuestras áreas de oportunidad y comprendiendo la importancia de erradicar la violencia de género, es como las personas que toman decisiones pueden replicar estos aprendizajes con sus equipos de trabajo”, manifestó.

Por su parte, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, señaló que las y los servidores públicos deben afrontar los conflictos laborales con una visión integral, como parte del compromiso de ser un gobierno humano y cercano a la ciudadanía.

“En estos temas tenemos que avanzar y ponerlos sobre la mesa. Es una realidad que lo que aquí se ha expuesto ocurre en la práctica cotidiana, en mayor o menor medida, y puede escalar hasta generar situaciones incómodas. Pero existe un compromiso real y debemos cumplir con la ley”, destacó.

Con estas acciones, el Gobierno de Irapuato da cumplimiento al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Laboral, el Acoso y el Hostigamiento Sexual, como parte del compromiso de la Administración Municipal con la política de Cero Tolerancia a la Violencia, dentro de la estrategia Irapuato 27 y del eje de atención “Tu Irapuato Feliz, Seguro y en Paz” del Programa de Gobierno Municipal (PG