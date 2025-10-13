Conmemoran 72 años del voto de las mujeres con jornada sobre igualdad y democracia

Autoridades y representantes de instituciones educativas y electorales destacaron los avances y retos en la participación política de las mujeres en México

Redacción Notus13 octubre, 2025

Guanajuato, Gto.- A 72 años de que las mujeres mexicanas obtuvieran el derecho a votar y ser votadas, el Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, en coordinación con el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral y la Universidad de Guanajuato, realizó la jornada “Mujeres y Democracia: Avances y Desafíos en la Igualdad Sustantiva”.

El encuentro tuvo como objetivo reflexionar sobre los avances alcanzados en materia de igualdad y los desafíos pendientes para lograr una participación política equitativa entre mujeres y hombres.

Durante su participación, la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó que Guanajuato y México viven un tiempo de liderazgo femenino y transformación social basada en la equidad. Sin embargo, señaló que aún existen retos para alcanzar la igualdad plena.

La Mandataria llamó a construir una sociedad más justa e igualitaria, en la que tanto mujeres como hombres asuman un papel activo en la promoción de la equidad y el respeto.

El evento reunió a mujeres líderes, académicas, servidoras públicas, estudiantes y representantes de la sociedad civil, quienes coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo los espacios de participación y decisión para las mujeres en todos los ámbitos.

