Romina, cadete de Irapuato gana competencia de natación en aguas abiertas en Puerto Vallarta

La estudiante del bachillerato bivalente militarizado obtuvo el primer lugar en la prueba de 1.5 kilómetros y quedó en cuarto sitio en la de 3.1 kilómetros

Redacción Notus15 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- La cadete Romina Meza Ramos, estudiante del Bachillerato Bivalente Militarizado, Batallón Primer Ligero, Plantel Irapuato, obtuvo el primer lugar de su categoría en la competencia de natación en aguas abiertas Cruce Vallarta, cuarta edición 2026.

Meza Ramos compitió en la prueba de 1.5 kilómetros, dentro de la categoría femenil de 15 a 19 años. También participó en la distancia de 3.1 kilómetros de la rama femenil, donde alcanzó el cuarto lugar.

La estudiante cursa el primer semestre, grupo “C”. El resultado destaca su participación deportiva y el desempeño del plantel en una competencia realizada en Puerto Vallarta, Jalisco.

Redacción Notus15 noviembre, 2026

Redacción Notus

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