Abasolo suspende la recolección de basura

Abasolo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Abasolo dio a conocer que este lunes 16 de noviembre se suspenderá el servicio habitual de recolección de basura en el municipio.

De acuerdo con el aviso emitido por la administración municipal, durante esta jornada solo se realizará la recolección en la Plaza Principal y en los accesos principales de la ciudad.

Ante esta medida, las autoridades pidieron a la población no sacar sus residuos a la calle y guardarlos en casa hasta el martes 17 de noviembre, cuando el servicio se reanudará con normalidad.

El Gobierno Municipal agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía para mantener limpio el municipio.