Capturan a celayense acusado de balear a dos hombres en la capital

Una mujer dio testimonio de que el hombre de 47 años había agredido a sus víctimas y luego huyó

Redacción Notus20 febrero, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- Un hombre originario de la ciudad de Celaya fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al ser señalado como presunto responsable de lesionar con arma de fuego a dos personas en la comunidad de San José de Tránsito, ubicado junto a la carretera a Irapuato. 

Los hechos se registraron la tarde el jueves. Una persona llamó al sistema de emergencias 9-1-1 para solicitar una ambulancia en la comunidad, cerca del jardín de niños, ya que un hombre había lesionado con arma de fuego a su primo. 

Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar, donde se entrevistaron con una mujer, quien les manifestó que su vecino, de 47 años, habría agredido con arma de fuego no a uno, sino a dos hombres, y posteriormente huyó en un vehículo color gris.  

Los lesionados ya habían sido trasladados en vehículos particulares a un hospital para recibir atención médica. 

En tanto, los municipales organizaron un operativo de búsqueda sobre la carretera Guanajuato–Irapuato, y al llegar a la comunidad El Aguacate, los elementos ubicaron un vehículo con las características reportadas. El hombre fue localizado al interior de un establecimiento, donde se encontraba quitado de la pena en plena ingesta de bebidas alcohólicas. 

Al momento de su aseguramiento, un ciudadano se acercó y lo señaló directamente como responsable de la agresión. Por lo anterior, el celayense fue detenido y trasladado a la Comisaría Municipal para ser puesto a disposición del Ministerio Público, al igual que el vehículo asegurado. 

