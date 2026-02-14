Roco Pachukote y la Orquesta Pérez Prado animan Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El corazón del Centro Histórico vibró con energía, música y orgullo irapuatense durante la presentación de la Orquesta Pérez Prado y Roco Pachukote, quienes hicieron estallar de ritmo el Andador Sor Juana como parte del Festival de la Ciudad, que conmemora los 479 años de la fundación de Irapuato.



Cientos de familias se dieron cita en el Andador Sor Juana para disfrutar de una noche inolvidable. La combinación del carisma y potencia escénica de Roco Pachukote con la elegancia y tradición musical de la Orquesta Pérez Prado convirtió la velada en una auténtica fiesta popular.





El público coreó y bailó grandes éxitos como “Mambo No. 5”, “Qué Rico el Mambo” y otros clásicos que han marcado generaciones, en un espectáculo gratuito que reafirma el compromiso de brindar eventos culturales de alta calidad para la ciudadanía.



Esta celebración forma parte del Festival de la Ciudad, una programación especial que fortalece la identidad y el orgullo de ser irapuatenses, promoviendo espacios de convivencia sana, accesibles y seguros para todas las familias.





El Gobierno de Irapuato, encabezado por la presidenta municipal Lorena Alfaro García, ha impulsado este tipo de eventos con el objetivo de acercar el arte y la cultura a cada rincón del municipio, consolidando al Centro Histórico como un punto de encuentro vivo y dinámico.



Las celebraciones siguen este fin de semana, el sábado 14 de febrero, el Andador Sor Juana recibirá a la Banda Lirio y a la cantante Majo Aguilar, quienes se presentarán a partir de las 7:00 de la tarde en el Centro Histórico. La entrada es libre.

