Localizan a mujer desaparecida; su marido la había enterrado en un predio

San José Iturbide, Guanajuato.- Tras cinco días continuos de labores técnicas y operativas en el municipio de San José de Iturbide con motivo de la búsqueda de Sarahí “N”, desaparecida desde julio de 2025, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que fue localizado y recuperado un cuerpo en un predio de la comunidad La Yerbabuena.

La diligencia se realizó en un campo de cultivo ubicado en inmediaciones de la comunidad La Yerbabuena, donde las condiciones del terreno representaron un desafío permanente debido a la constante emanación de agua del subsuelo. Para lograr la recuperación fue necesario el uso de tres retroexcavadoras y diversas bombas de extracción, que permitieron avanzar de manera técnica en la excavación.

Como parte fundamental de las diligencias y autorizado por una Juez, el presunto responsable, FERNANDO “N”, fue excarcelado de forma temporal bajo custodia para que indicara con precisión el lugar donde ocultó a la víctima, facilitando así el hallazgo en un área de difícil acceso.

En dicho punto señalado por el imputado se localizó un cuerpo, cuya identidad se obtendrá mediante prueba genética para tener la acreditación y confirmación de que legal y científicamente se trata de Sarahí “N”.

Las acciones fueron encabezadas por la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, Unidad Canina y Arqueología Forense con apoyo de la División de Búsqueda de Personas de FSPE, Protección Civil del Estado y Municipio, Policía Procesal y Grupo Especial de Reacción e Intervención.

En su momento, la investigación permitió acreditar la probable responsabilidad de FERNANDO “N”, pareja de la víctima, quien mediante trabajos de inteligencia y análisis tecnológico fue detectado escribiendo mensajes desde el teléfono de la ofendida para simular actividad digital y evadir sospechas.

Cabe señalar que, previo a su detención, el ahora imputado participó activamente en manifestaciones encabezadas por familiares para exigir la localización de Sarahí “N”. Con base en estos y otros elementos, la Fiscalía obtuvo y cumplimentó orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares.

Durante la audiencia, la Juez dictó auto de vinculación a proceso penal, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva durante la investigación complementaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima fue privada de su libertad el 5 de julio de 2025; la confirmación de que se trata de ella representaría un avance determinante para robustecer la acción penal en curso, cuyos avances se darán a conocer conforme al avance de las etapas procesales.