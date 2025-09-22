Rocío Jiménez nueva dirigente del PAN en Irapuato

Irapuato, Guanajuato

Siendo prácticamente el último municipio en elegir a la nueva dirigencia del Pan en Irapuato, Rocío Jiménez Chávez, ganó la contienda en contra de Bertha Muñoz quien se fue enojada y en lugar de levantar la mano a la ganadora, decidió hacer “berrinche”.

La ex directora de Desarrollo Social y Humano de Irapuato Ma. del Rocío Jiménez Chávez es la nueva presidenta del PAN en Irapuato.

En el caso de Rocío Jiménez, fue regidora y en la administración 2024 – 2027 quedo al frente de la Dirección de Desarrollo Social y Humano

“Vamos a convocar a todos los panistas, vamos a salir a la calle por todos los ciudadanos”, dijo Rocío después de que recibió el resultado que la favoreció.