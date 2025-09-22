Rocío Jiménez nueva dirigente del PAN en Irapuato

Bertha Muñoz decidió salirse enojada del comité municipal del PAN

Gerry Orozco21 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato

Siendo prácticamente el último municipio en elegir a la nueva dirigencia del Pan en Irapuato, Rocío Jiménez Chávez, ganó la contienda en contra de Bertha Muñoz quien se fue enojada y en lugar de levantar la mano a la ganadora, decidió hacer “berrinche”.

La ex directora de Desarrollo Social y Humano de Irapuato Ma. del Rocío Jiménez Chávez es la nueva presidenta del PAN en Irapuato.

En el caso de Rocío Jiménez, fue regidora y en la administración 2024 – 2027 quedo al frente de la Dirección de Desarrollo Social y Humano

“Vamos a convocar a todos los panistas, vamos a salir a la calle por todos los ciudadanos”, dijo Rocío después de que recibió el resultado que la favoreció.

