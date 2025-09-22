Lorena Alfaro gana y “gana todo” en el PAN

Irapuato, Guanajuato

La alcaldesa Lorena Alfaro García le ganó a la diputada local Susana Bermúdez el puesto para buscar ser consejera nacional del Partido Acción Nacional.

Con 416 votos a favor, para Lorena Alfaro García, derrotó a Susana Bermúdez, quien apenas logró 300, además de 27 votos nulos.

La irapuatense además estaría logrando que Roberto Torres afín a su grupo también sea aspirante al consejo nacional del CDN del PAN, es decir, del grupo que decide en las elecciones del año 2027 a los posibles candidatos en temas federales.

Pese a las denuncias de algunos panistas como los diputados locales Susana Bermúdez, VÍctor Zanella o el federal Diego Barroso, por el supuesto uso de recursos públicos para coacción del voto en la asamblea, finalmente hubo un resultado que favoreció a Lorena Alfaro.

Hay que detallar que Susana Bermúdez va a llevar 9 años pasando de un cargo a otro, sin que se conozca exactamente que ha realizado en los cargos que ha tenido durante su trayectoria en favor de los guanajuatenses.