Colectivo “No Te Olvidamos, Te Buscamos” localiza fosa cerca de Cuchicuato

Irapuato, Guanajuato.- El colectivo de búsqueda “No Te Olvidamos, Te Buscamos”, con sede en Irapuato, confirmó el hallazgo de una fosa clandestina cerca de la comunidad de Cuchicuato, después de recibir reportes anónimos que advertían sobre la posible presencia de restos humanos en la zona.

A través de un video difundido en redes sociales, integrantes del colectivo informaron sobre el resultado positivo de la búsqueda y reiteraron su llamado a la ciudadanía para que continúe proporcionando información que permita ubicar más puntos de interés.

“Una vez más seguimos pidiendo la ayuda a toda la gente que nos dé puntos. No buscamos culpables. Lo único que queremos es que nuestros familiares regresen. Regresen a casa, no como quisiéramos, pero ya van a regresar con sus seres queridos”, expresaron en el mensaje difundido.

El hallazgo fue registrado durante la jornada del sábado en dicha comunidad de Irapuato.

