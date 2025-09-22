Colectivo “No Te Olvidamos, Te Buscamos” localiza fosa cerca de Cuchicuato

El hallazgo se registró tras reportes anónimos en la comunidad de Irapuato

Redacción Notus22 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- El colectivo de búsqueda “No Te Olvidamos, Te Buscamos”, con sede en Irapuato, confirmó el hallazgo de una fosa clandestina cerca de la comunidad de Cuchicuato, después de recibir reportes anónimos que advertían sobre la posible presencia de restos humanos en la zona.

A través de un video difundido en redes sociales, integrantes del colectivo informaron sobre el resultado positivo de la búsqueda y reiteraron su llamado a la ciudadanía para que continúe proporcionando información que permita ubicar más puntos de interés.

“Una vez más seguimos pidiendo la ayuda a toda la gente que nos dé puntos. No buscamos culpables. Lo único que queremos es que nuestros familiares regresen. Regresen a casa, no como quisiéramos, pero ya van a regresar con sus seres queridos”, expresaron en el mensaje difundido.

El hallazgo fue registrado durante la jornada del sábado en dicha comunidad de Irapuato.

Sobre los cuerpos localizados: Página de Facebook

Redacción Notus22 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información