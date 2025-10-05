Detienen a ídolo del fútbol de las Chivas

Zapopan, Jalisco.- El ídolo futbolero de las Chivas del Guadalajara Omar Bravo,fue detenido por la Fiscalía General del Jalisco presuntamente por abuso sexual.

La detención del goleador se dio en la calle 20 de Noviembre, en el centro de la ciudad de Zapopan, en el estado jalisciense, por elementos de la Fiscalía de aquel estado.

La orden de aprehensión en contra del ex futbolista fue dictada por un juez de la sala del Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial con sede en el municipio de Puente Grande, Jalisco.

Según informó la Fiscalía, la detención se dio por una denuncia en contra del ex jugador, por el supuesto delito de abusó sexual infantil agravado en perjuicio de una menor de edad.

“Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, logró capturar a un hombre”, señaló el comunicado de la Fiscalía.

La defensa de Omar Bravo cuenta con 72 horas para presentar pruebas de descargo antes de que el juez competente lo vincule a proceso.