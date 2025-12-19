Roban tráiler durante la madrugada en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.– Durante la madrugada de este viernes 19 de diciembre de 2025, fue reportado el robo de una unidad de carga tipo tráiler en el municipio de Abasolo.

De acuerdo con la información proporcionada, el hecho ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana, y la última ubicación conocida de la unidad fue sobre la calle Degollado.

Los propietarios solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a la localización del vehículo, ya que hasta el momento no se ha logrado su recuperación.

En caso de contar con datos relevantes, se pide comunicarse al 462 169 28 42 o al 429 203 01 81. Asimismo, se solicita compartir la información para que llegue a más personas.