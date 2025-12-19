Restos localizados en fosa clandestina en Silao: 2 hombres y una mujer

Silao, Guanajuato.- Después del hallazgo de dos cuerpos, evidenciado por madres buscadoras, la Fiscalía del Estado sumó un tercero. Dos hombres y una mujer fueron encontrados en el predio aledaño a la carretera Silao-Trejo, donde anteriormente se habían localizado 3 cadáveres.

El pasado 18 de diciembre, un colectivo de buscadoras reportó a las autoridades su descubrimiento. Autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron a la ubicación y comenzaron con labores de excavación y rastreo, informando que hasta el momento 3 personas no identificadas fueron desenterradas.

El personal encargado continúa con la labor de búsqueda. Esta es la segunda ocasión que se movilizan al lote, llevando 6 cuerpos localizados. La información oficial se limita a datos simples, pero se espera que en los próximos días se concluya con un número final de víctimas.