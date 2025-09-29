“Roban” tractocamión con 13 millones de pesos en videojuegos

San José Iturbide, Guanajuato.- Un operativo interinstitucional como parte de la estrategia de seguridad estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) derivó en el aseguramiento de dos tractocamiones con mercancía de videojuegos presuntamente robada, cuyo valor supera los 13 millones 680 mil pesos.

El operativo se originó tras un reporte al número de emergencias 911, en el que se denunció el robo a un vehículo de transporte sobre la carretera federal 57 México-Piedras Negras, a la altura de la comunidad El Refugio en San Luis de La Paz.

Los integrantes de las corporaciones implementaron un operativo de búsqueda, cuyo resultado fue la ubicación de un inmueble tipo bodega en la carretera estatal Doctor Mora-San José Iturbide en la comunidad Los Vega de Arriba.

Al llevar a cabo la inspección se identificaron dos tractocamiones al interior, uno de ellos con las características reportadas. La FGR fue notificada, ordenando la preservación del lugar y, posteriormente, se realizó la inspección legal.

Las autoridades aseguraron dos vehículos; un tractocamión marca Kenworth, modelo 2016 con reporte de robo vigente y un impacto de arma de fuego en el cofre, y otro color azul con caja seca.

Se recuperaron mil 440 cajas de videojuegos, cuyo valor se estima en 13 millones 680 mil pesos, mercancía originaria de Monterrey con destino a la Ciudad de México.

El inmueble y la mercancía asegurada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, sede San Miguel de Allende, para continuar con las investigaciones correspondientes.