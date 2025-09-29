La Trinca gana de visita en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.- El club Irapuato fue de vista a enfrentar a los Alebrijes de Oaxaca y sale airoso trayendo a casa tres valiosos puntos con un marcador final de dos goles a cero.

Un primer tiempo entre la Trinca contra los Alebrijes disputado en el Estadio Tecnológico de Oaxaca, resultó favorable para el equipo visitante puesto que lograron dominar a los de casa teniendo por gran parte del tiempo la posición del balón.

Esto se mostró en la desesperación de los Alebrijes puesto que, en una entrada fuerte, desmedida en tres cuartos de cancha Vázquez defensa oaxaqueño se abalanzó contra un jugador irapuatense, el árbitro no dudó y le mostró la tarjeta roja, dejando a Alebrijes con un hombre menos.

El Irapuato comenzó a hacer sentir la superioridad numérica y en un centro por la banda derecha al centro del área Roldán anotó el primer gol del equipo Fresero.

En el segundo tiempo el encuentro siguió siendo dominado por los freseros, pero en una jugada en medio tiempo. Rodríguez del equipo Irapuato en una llegada por detrás fue expulsado, así ambos equipos terminaron con 10 jugadores.

La trinca insistía y buscaba la manera de marcar otro tanto, pero no fue hasta el último minuto del encuentro que Juan de Diós Gamboa remató de cabeza y mandó el balón al fondo de las redes oaxaqueñas dejando un marcador final de dos goles a favor de la Trinca.