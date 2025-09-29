Investigan hallazgo de feto entre basura en Irapuato

Vecinos reportaron el cuerpo de aproximadamente 5 meses de edad en la calle Prolongación Casuarina, cerca de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez

Redacción Notus29 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de un feto de aproximadamente 5 meses de edad, cerca de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez. Vecinos de la colonia Barrio de Guadalupe, en Irapuato, lo encontraron. Al parecer, estaba en una esquina de la prolongación Casuarina, utilizada por los habitantes como punto para dejar su basura.

Los habitantes reportaron al sistema de emergencias sobre el presunto feto, y luego de la llegada de las autoridades y al realizar un análisis confirmaron que se trataba de un feto. La policía municipal colocó una cinta amarilla para acordonar el área e infirmó a la Fiscalía General y la SEMEFO.

Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, sin embargo, algunas personas afirman haber visto la pecera, que es donde supuestamente depositaron el cuerpo, desde la tarde noche del domingo.

Redacción Notus29 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información