Roban camión con mercancía en Jalisco y lo localizan en Apaseo

Apaseo el Grande, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con autoridades de Jalisco a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) adscritas a la Comisaría Regional IV, lograron recuperar un tractocamión con mercancía robada, cuyo valor se estima en más de 2.4 millones de pesos.

Esta acción es resultado de la comunicación permanente entre entidades federativas como parte de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

La acción derivó de un reporte emitido al Sistema Estatal C5i del estado de Jalisco, relacionado con el robo con violencia de un tractocamión acoplado a semirremolque, cargado con productos para la salud e higiene, ocurrido sobre la carretera federal 15 México–Nogales, a la altura del municipio de La Barca, Jalisco.

Ante esta información se activaron protocolos de intercambio de datos entre los centros de monitoreo de ambas entidades, así como la colaboración con el área de monitoreo satelital de la empresa, lo que permitió establecer la ubicación estimada del vehículo y desplegar un operativo de búsqueda en territorio guanajuatense.

Personal de la Comisaría Regional IV de las FSPE localizaron el semirremolque al interior de un motel ubicado en la Zona Industrial Poniente del municipio de Apaseo El Grande, donde procedió a su aseguramiento y verificación ante el sistema C5i, confirmando la denuncia de robo.

La carga que fue recuperada consiste en aproximadamente 12 toneladas de productos de higiene, salud y consumo básico, cuyo valor estimado suma más de 2.4 millones de pesos.

El vehículo y la mercancía recuperada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Celaya, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones.