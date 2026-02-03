Granja solar UG abastece de energía casi toda la Sede Marfil

Guanajuato, Guanajuato.- La Granja Solar de la Universidad de Guanajuato (UG) se ha consolidado como un referente regional en sustentabilidad. En la Sede Marfil del Campus Guanajuato, ha permitido cubrir más del 70 % del consumo de energía eléctrica y, como parte del Programa Institucional de Eficiencia Energética (PIEE), se contempla replicar este esquema en 14 sedes más de la Casa de Estudios.

El proyecto deriva del Plan de Desarrollo Institucional de la UG. El objetivo del PIEE contempla reducir al menos un 35 % el consumo energético de la institución y que este se sustente mediante energías renovables, además de proyectar a la sociedad un ejemplo de transición hacia tipos de energías limpias.

Con una población mayor a 5 mil personas, la Sede Marfil ocupaba el primer lugar en gasto energético institucional, explicó el ingeniero Francisco Fidel Macías Aguilera, responsable del Proyecto Institucional de Ahorro y Uso Eficiente de Energía, desarrollado por el Departamento de Proyectos y Obras Estratégicas, de la Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria.

Gracias a la instalación de 818 paneles solares, la Granja Solar UG en esta sede genera la suficiente energía para cubrir más del 70 % del consumo eléctrico. Anteriormente, informó el ingeniero Iván Razo Rodeo, la densidad de consumo energético por m2 era de 12 W; hoy oscila cerca de los 2 W. Con ello, se ha mitigado la emisión de más de 177 toneladas de dióxido de carbono (CO 2 ), lo que equivale a plantar casi 15 mil árboles.

Con un proceso de construcción de casi dos años, esta Granja Solar UG se desarrolló en dos etapas. La instalación de paneles fotovoltaicos se distribuye en distintas áreas de la sede, incluyendo las zonas de estacionamiento, el andador peatonal entre las Aulas Mangas y el Edificio de las Artes, así como las azoteas de la biblioteca y el Módulo de Aulas “B”.

La diseñadora Eva Viviana Vázquez García de Alba enfatizó, como una de las prioridades del proyecto, cuidar que su colocación no invadiera la vegetación de la zona, sino integrarse a ella con respeto. También se cuidó que el proyecto beneficiara a la comunidad universitaria al transformar la problemática de la exposición directa al sol, pues los espacios que antes constituían una plancha completa de calor ahora brindan sombra a quienes transitan por los andadores.

El ingeniero Francisco Gómez Rodríguez fue el especialista asignado al cálculo y diseño de las estructuras que dan soporte a los paneles, para lo cual fue fundamental considerar el factor climatológico de los vientos, mismos que constituyeron un reto durante la instalación.

Por su parte, el arquitecto Plinio Manuel Martínez Tafolla Hernández realizó el análisis de las condiciones bioclimáticas del sitio para proponer el mejor emplazamiento, cuidando factores como la radiación incidente, sombra generada por elementos aledaños y el cálculo de la posición solar a lo largo del año.

Al ingeniero electricista Jorge Arturo Malagón Suasto correspondió realizar el diseño de la instalación eléctrica (planos eléctricos, diagramas de generación de energía, tipos de conexiones para los paneles solares fotovoltaicos, áreas de interconexión, materiales, diseño de interconexión en corriente directa y corriente alterna), buscando la mayor eficiencia y ajustándose a la infraestructura existente.

La generación de energía fotovoltaica ocurre prácticamente al instante, equilibrando el consumo de la sede y disminuyendo la demanda de la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En pocas ocasiones, se presentan excedentes; sin embargo, es importante destacar que se inyectan a la red de distribución pública.

El maestro Pablo Sánchez Razo, Coordinador de Mantenimiento Eléctrico, indicó que los materiales empleados son de primera calidad con una larga vida útil (hasta 20 años para los paneles y de 8 a 10 años para los inversores y el cableado, conforme a sus garantías).

Explicó que el monitoreo de cada sistema y cada módulo se realiza de manera remota. De igual forma, el diseño consideró un mantenimiento mínimo, mayormente preventivo, abarcando la limpieza de las celdas y los cuartos de inversores, así como mediciones de termografía en todos los componentes, sobre todo en la conversión de energía eléctrica. En cuanto al mantenimiento correctivo, el diseño modular del sistema permite dejar fuera de operación únicamente una sección durante las labores, sin detener la generación de energía.

Un equipo con identidad; un legado de sustentabilidad

En la creación de la Granja Solar UG, participó un equipo altamente capacitado, integrado por un gran número de profesionales, egresados y egresadas de “la Colmena” en diversas áreas del conocimiento: arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, diseño de interiores, entre otras.

La arquitecta Jocelyn Diosdado Rivera, así como estudiantes de ingeniería en Salamanca, tuvieron la oportunidad de unirse al proyecto desde su inicio realizando servicio social y prácticas profesionales. “Fue muy enriquecedor ver que la UG ya maneja estas tecnologías desde los estudios preliminares hasta la implementación final de sistemas de energía renovable. Esta experiencia profesional tuvo un gran impacto en mí”, comentó.

Así, la Granja Solar UG se ha consolidado como un ejemplo a seguir para otras instituciones educativas y dependencias públicas de la región.

“La comunidad universitaria ahora percibe de manera más cercana los sistemas solares a gran escala; puede consultarlos directamente en los pasillos, formular preguntas y conocer los beneficios ambientales que generan este tipo de proyectos. (…) El contribuir desde la parte técnica y científica al impacto ambiental, desde la UG y para las futuras generaciones, es un motivo de orgullo, satisfacción y gran alegría para cada uno de nosotros”, expresó el ingeniero Iván Razo Rodeo.

El proyecto Granja Solar UG tendrá continuidad en otros campus y sedes universitarios. Actualmente, se construye la estructura para la Sede San Carlos, en León. Se proyecta seguir en la Sede Palo Blanco, en Salamanca; la Sede Juan Pablo II, en Celaya; la Sede El Copal, en Irapuato; y la Sede Campestre, en León.