Elsa falleció por un tumor, pero salvó dos vidas donando sus riñones

León, Guanajuato.- En la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1, Centro Médico Nacional del Bajío (CMNB) en León, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, se llevó a cabo la segunda procuración del año en este nosocomio, a través de los familiares de Elsa que cumplieron su voluntad de donar sus órganos para regalar vida a otras personas.

Debido a que sufrió muerte encefálica secundaria a un tumor cerebral, la mujer de 34 años se convirtió en donadora de dos riñones que fue posible gracias al trabajo institucional coordinado y profesional del personal del IMSS.

La coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante de la unidad, doctora Nadia del Carmen Barroso Plata, informó que ambos órganos renales fueron trasladados al Centro Médico Nacional (CMN) de Obregón, Sonora, para la realización de los trasplantes correspondientes que mejorarán la calidad de vida de dos pacientes.

Dijo que la familia dio a conocer que la donadora expresó en vida su deseo de donar sus órganos con el objetivo de ayudar a quienes los necesitaran para tener una nueva oportunidad de vida.

La doctora Barroso Plata agradeció a nombre del Instituto a los familiares por aceptar la donación. También resaltó la importancia del apoyo que brindaron las autoridades municipales para el traslado de los órganos al Aeropuerto Internacional del Bajío, por medio del Operativo Ola Verde.

La coordinadora dijo que, para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra): https://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos para acreditarse.