Buscan a los 100 alumnos más destacados de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Secundaria Talentos inició la búsqueda de los 100 alumnos de primaria más destacados del municipio de Irapuato, quienes podrían formar parte de su próxima generación de estudiantes de alto rendimiento académico.

Esta institución está dirigida a estudiantes que egresan de primaria y que han demostrado un desempeño sobresaliente, así como interés por una formación académica por encima del nivel estándar, con énfasis en el desarrollo de liderazgo, el uso de tecnologías de vanguardia, la robótica y el manejo adecuado de las emociones.

En Irapuato opera la Secundaria Talentos, una escuela secundaria pública especializada en adolescentes con un nivel académico de excelencia, que a siete años de su fundación se ha consolidado como una opción para alumnos que han sobresalido por sus calificaciones a lo largo de su educación primaria.

El director de la Secundaria Talentos de Irapuato, César Javier García Sánchez, explicó que la institución está enfocada en captar a aquellos alumnos que durante toda su primaria han demostrado un nivel académico “muy alto”, con un promedio sostenido desde primero hasta sexto grado de 9.5 hacia arriba.

Indicó que, una vez identificado el talento de los 100 estudiantes más sobresalientes del municipio, la escuela se encarga de brindarles una educación que potencializa las habilidades que estos alumnos han demostrado, recibiendo una formación de alto rendimiento.

Entre las habilidades que los estudiantes desarrollan durante su educación secundaria se encuentra el área tecnológica, enfocada en la informática y la robótica, pilares clave de la Escuela de Talentos, aseguró García Sánchez.

Además, señaló que se trabaja con los alumnos en el desarrollo del liderazgo y en la gestión adecuada de las emociones, aspectos relevantes en esta etapa de la vida.

De igual manera, los estudiantes de Talentos cuentan con una carga académica adicional en comparación con las secundarias regulares, lo que permite que al concluir los tres años de formación cuenten con un nivel de conocimientos más amplio en las distintas disciplinas.

“Nuestros chicos, son chicos normalmente son muy líderes, que siempre levantan la mano para un proyecto, para llevar actividades innovadoras y sobre todo algo que se caracterizan por realizar todas las actividades con un nivel de excelencia muy alto.” destacó el director.

Finalmente, García Sánchez informó que ya comenzó el proceso de búsqueda de los próximos cien alumnos que integrarán la nueva generación de la Secundaria Talentos, lo que ha generado entusiasmo entre los docentes del plantel, quienes esperan conocer a los nuevos “chicos talento” que se formarán en aulas con altos estándares educativos.