Ricardo Sheffield comienza armar estructura para el 2027 en Guanajuato

Abasolo, Guanajuato.- El senador Ricardo Sheffield, visitó al alcalde morenista de Abasolo, Job Gallardo para “para platicar sobre el excelente trabajo que ha venido desarrollando mi compañero y amigo”, aunque podría decirse que comenzó a alinear la estructura para las elecciones del año 2027.

“El día de hoy tuve la oportunidad de visitar Abasolo, para platicar sobre el excelente trabajo que ha venido desarrollando mi compañero y amigo el alcalde Job Gallardo. Desde el Senado seguimos construyendo puentes para que llegue la 4ta transformación a nuestro querido Guanajuato”, escribió el senador.

Ricardo Sheffield quien fuera subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de la Reforma Agraria del año 2007 a 2008 durante la presidencia de Felipe Calderón y presidente municipal de León, entre 2009 y 2012 por el PAN, hoy se enfunda en los clores de MORENA.

El morenista, dijo que Job Gallardo ha hecho un gran trabajo y enmarcó que le puede brindar ayuda desde el senado, pero el hecho es que tanto él como otros actores políticos no sólo de MORENA han comenzado a lanzar mensajes sobre sus aspiraciones políticas en el siguiente periodo.

Por: Esaú González Director General, Periodista y Columnista de Periódico Notus.